Am Donnerstagabend hat die Polizei einen mutmaßlichen Autoknacker festgenommen. Er hatte ein gestohlenes Navigationsgerät zum Kauf angeboten.

Der 33-Jährige war gegen 23.10 Uhr am Europaplatz unterwegs und bot Taxifahrern das Gerät an. Ein Fahrer verständigte darauf die Polizei. Als sie eintraf, warf der Mann ein Kabels und eine Plastikhalterung auf den Gehweg warf.

Das dazugehörige Navi fand die Polizei bei ihm. In dem Gerät war die Adresse des Eigentümers gespeichert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass dieses Navigationsgerät zuvor aus einem geparkten Auto auf der Martinstraße gestohlen worden war. Dazu hatte der Täter eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, waren am Donnerstag zwischen 20 und 23 Uhr noch zwei weitere Autos auf der Martinstraße und der Badenstraße aufgebrochen worden, indem die Seitenscheiben eingeschlagen wurde. Ob der Festgenommene für diese Taten als Täter in Betracht kommt, wird derzeit ermittelt. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich an die Rufnummer 02161/ 290 wenden.

