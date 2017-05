Mönchengladbach: Polizei verhindert offenbar Angriff auf Borussia-Fans

Vermummungsgegenstände, einheitlich weiße T-Shirts, Schutzbekleidung, Sturmhauben, Halstücher, Mundschutz, Handschuhe, diverse Bandagen und eine Anfahrtsskizze - diese Gegenstände hat die Kölner Polizei am Samstagabend bei der Kontrolle von Verdächtigen sichergestellt, die sich im Bereich des Pulheimer Bahnhofs Stommeln aufhielten. Es wurden die Personalien von über 50 Personen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren festgestellt, die größtenteils aus dem Umfeld der Ultra-Szene der Vereine 1. FC Köln und Borussia Dortmund stammen. Ermittlungen zu der verhinderten Schlägerei ergaben, dass die Angetroffenen offensichtlich das Eintreffen eines Zuges mit Fußballfans von Borussia Mönchengladbach erwarteten, die auf dem Rückweg vom Spiel in Mainz waren.

Mehrere der Männer sind bezüglich fußballbezogener Straftaten polizeibekannt. Ihnen wurden Platzverweise erteilt, Strafverfahren wegen versuchter Nötigung und Beleidigung wurden eingeleitet. Da sich die Verdächtigen auch auf Gleisen aufhielten, wurde die Bahnstrecke Köln - Mönchengladbach für fast eine Stunde gesperrt.

Gegen 22.45 Uhr hatte ein Anwohner der Polizei eine größere Menschenansammlung am Bahnhof gemeldet. Die Beamten trafen auf etwa 200 Personen, die mit Pkw angereist und teilweise mit Schutzbekleidung und Vermummungsgegenständen ausgestattet waren. Da sich die Gruppe äußerst aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, wurden der Einsatz von Pfefferspray und Einsatzmehrzweckstöcken angedroht und Unterstützungskräfte angefordert. Nach deren Eintreffen zersplitterten sich Teile der Gruppe über den Bahndamm und in Richtung der Ortschaft Stommeln, andere besetzten ihre Fahrzeuge. Als einer der Männer mit seinem Pkw auf einen Beamten zufuhr, betätigte der Fahrer mehrfach laut aufheulend das Gaspedal. Dahinter befindliche Fahrzeuge näherten sich der durch die Einsatzkräfte gesperrten Ausfahrt des Parkplatzes mit quietschenden Reifen. Erst nach Vorhalt der Dienstwaffe hielten die Pkw an.

