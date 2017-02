Wie in jedem Jahr, waren am Dienstag das Prinzenpaar und zahlreiche Jecke aus Mönchengladbach zu Gast in der Kanzlei Dr. Backes. Die Bilder des Abends haben wir hier.



Peter Backes mit dem Prinzenpaar und der neuen Trägerin des Kanulei-Ordens Monika Bartsch, OB a.D.





Peter Backes mit dem Prinzenpaar und der neuen Trägerin des Kanulei-Ordens Monika Bartsch, OB a.D. Wie in jedem Jahr, waren am Dienstag das Prinzenpaar und zahlreiche Jecke aus Mönchengladbach zu Gast in der Kanzlei Dr. Backes. Die Bilder des Abends haben wir hier.Peter Backes mit dem Prinzenpaar und der neuen Trägerin des Kanulei-Ordens Monika Bartsch, OB a.D. weniger