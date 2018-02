später lesen Mönchengladbach Protest gegen Mangel an Betreuungsplätzen FOTO: Jana Bauch FOTO: Jana Bauch 2018-02-27T19:13+0100 2018-02-28T00:00+0100

Die Demo der Eltern war unübersehbar: Sie protestierten im Schulausschuss mit Plakaten und Flugblättern gegen den Mangel an Betreuungsplätzen an der Katholischen Grundschule Venn. Die Wirtschafts- ingenieurin Sandra Winizuk gehört zu den Betroffenen. "Überall wird über Fachkräftemangel geklagt und dann so was", sagt sie entnervt. Ihr Sohn steht auf der fast 80 Namen umfassenden Warteliste. Doch im Schulausschuss gab Schuldezernent Fischer zumindest Teilentwarnung.