Mönchengladbach: Radfahrerin (78) bei Unfall schwer verletzt

(angr) Eine 78 Jahre alte Frau ist heute Nachmittag bei einem Unfall auf der Heinrich-Korsten-Straße in Wickrath schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg aus Beckrath in Fahrtrichtung Wickrath unterwegs, teilte die Polizei mit.

Eine 30-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw aus dem Dahler Weg kommend nach rechts in die Heinrich-Korsten-Schule abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Nach erster notärztlicher Behandlung wurde die 78-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Beckrather Straße wurde in Richtung Beckrath für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt.