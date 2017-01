Mönchengladbach: Räuber überfallen Tankstelle und bedrohen Frau mit Waffe

Am Donnerstagabend haben drei bislang unbekannte Männer eine Tankstelle in Mönchengladbach überfallen. Sie bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Raub um 21.35 Uhr in einer Tankstelle an der Karlstraße. Die Räuber sollen eine Angestellte mit zwei Schusswaffen bedroht und Geld gefordert haben. Einer der Täter soll das Bargeld aus der Kasse genommen und es in einen Rucksack gesteckt haben.

Danach flüchteten alle drei in Richtung der Wetscheweller Straße. Die drei Männer trugen während der Tat schwarze Sturmhauben. Sie waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer hatte eine kräftige Statur, die anderen beiden waren schlank. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, welche mit diesem Überfall im Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entegen: 02161/ 290.

(skr)