In fast ganz Mönchengladbach sah man am Donnerstagvormittag eine riesige Rauchwolke am Himmel. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Mönchengladbach auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, brannte ein Wohncontainer auf der Carl-Diem-Straße auf dem Gelände eines Asylbewerberheims. Laut Wolfgang Röthgens, Sprecher der Polizei in Mönchengladbach, wurde kurze Zeit nach dem Brand eine Person vor Ort festgenommen. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich dabei nicht um einen Bewohner des Heims handelt", sagte der Sprecher.

Anwohner sollten Türen und Fenster schließen

FOTO: Theo Titz

Nach Angaben der Stadt ist das Heim für 300 Bewohner vorgesehen. Derzeit sollen rund 100 Menschen dort wohnen. Dabei handelt es sich um Alleinstehende und Familien. Es ist im Spätsommer 2015 aufgebaut worden und besteht aus drei Leichtbauelementen. Zwei davon sind Wohntrakte, ein Container dient als Aufenthaltsraum. Das Feuer soll in einem Wohntrakt ausgebrochen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Anwohner sollten kurzzeitig Fenster und Türen schließen und Lüftungsanlagen sowie Klimaanlagen abschalten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Rauch gesundheitsschädlich ist. Wie die Stadt um 11.40 Uhr mitteilte, ist die Warnung wieder aufgehoben. Der Brand sei zum Großteil gelöscht und komme zu keiner weiteren Rauchentwicklung.

Da der Wohncontainer aus Kunststoff besteht, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Laut der Einsatzleitung sollen Anwohner in direkter Nähe des Asylbewerberheims ihre Fenster schließen.

Nach Informationen unserer Redaktion sind aktuell zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Leiterwagen, Krankenwagen und Atemschutz vor Ort. Warum der Container in Brand geraten war, ist unklar. Die Bewohner werden vermutlich im Containerdorf am P8 im Nordpark am Borussia-Park untergebracht.

Wir berichten laufend aktuell.