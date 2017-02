Mönchengladbach: Rechtsanwälte feiern jecker

Die gilt längst als einer der Höhepunkte in der Session, denn so viel Prominenz in fantasievolle Kostümen ist selten zu sehen. Und genau dort, wo den Rest des Jahres gewichtige Rechtsfälle behandelt werden, kniet plötzlich Günter Krings, Gladbachs CDU-Chef und Staatssekretär im Bundesinnenministerium, vor Niersia Barbara. Der Grund: der Höhenunterschied. Krings misst fast zwei Meter, die Prinzessin 40 Zentimeter weniger. Da wird es schwierig mit dem Umhängen des Ordens. Der Gentleman reagiert prompt, sinkt nieder - die Prinzessin mit sozialdemokratischem Parteibuch kann ihre Freude nicht verbergen.

Überhaupt wird an diesem Abend einiges Närrisches geboten: Max Backes, Sohn des Kanzlei-Chefs Peter Backes und hoch gewachsen wie Krings, mischt den Laden als Holländerin mit Holz-Klompen auf - und muss Griffe unters Röckchen abwehren. Der Künstler Johannes Gehrke marschiert als schräger König im Bademantel und mit tönendem Zepter auf. Er wird für das beste Kostüm des Abends ausgezeichnet - gemeinsam mit Elke Backes. Die Frau des Gastgebers hat sich, dem Sessionsmotto entsprechend ("Gladbach umarmt die Welt"), in ein Universum mit Weltkugeln gehüllt. Es sind männliche und weibliche Zahnfeen unterwegs, auch ein Karl Lagerfeld wird mit seiner Muse gesichtet. Die Band "Echt lekker" sorgt mit Live-Musik für Stimmung. Peter Backes überreicht dem Prinzenpaar im Namen der Kanzlei eine Spende für den Tiergarten in Odenkirchen und sagt der Niersia nach ihrer diesmal nicht ganz perfekten Gesangseinlage: "Ich habe so eine Stimme im Karneval noch nie gehört." Und natürlich wurde auch diesmal der Kanzlei-Orden verliehen, "ein handgefertigtes Einzelstück", wie Backes betonte. Ordensträgerin ist die frühere Oberbürgermeisterin Monika Bartsch. "Sie steht mit beiden Beinen fest auf der Erde", sei stark im Ehrenamt engagiert und lebe das Brauchtum. Darauf gab's ein dreifaches "All right!", den leicht abgeänderten Rheydter Schlachtruf. Als MKV-Chef Bernd Gothe erneut appelliert, zum Veilchendienstagszug zu gehen, intoniert Ordnungsdezernent Matthias Engel: "Eins kann mir keiner nehmen ..." Die mehr als 300-köpfige Gästeschar erwidert lauthals: "... und das ist die pure Lust am Leben!"

Mehr Fotos unter www.rp-online.de/moenchengladbach

Quelle: RP