Mönchengladbach: Rheydt im schwarz-goldenen Rausch

Die KG Schwarz-Gold Rheydt feierte in der Stadthalle eine so begeisternde Sitzung, dass die Gäste sogar extra aus der Schweiz anreisten. Star des Abends war Thomas Schmitz. Er ist Kultpräsident, Tänzer und Parodist in einer Person. Von Christian Lingen und Denisa Richters

Ein Blick in sein Gesicht genügt und jeder erkennt: Dieser Präsident hat es faustdick hinter den Ohren. Thomas Schmitz ist im karnevalistischsten Sinne positiv bekloppt und sich für nichts zu schade. Er moderiert, er tanzt, er parodiert und ist um keinen Kommentar verlegen. Karneval handgemacht eben. Genau das ist das Erfolgsrezept der KG Schwarz-Gold Rheydt, das wieder einmal für eine ausverkaufte Rheydter Stadthalle sorgte. Drei Männer im Publikum sind sogar eigens für die Rheydter Sitzung aus der Schweiz angereist: Kabir Gödke, Niklaus Kunz und Jürgen Looser sind morgens um 9 Uhr in Küssnacht losgefahren, hatten nicht nur die in ihrer Region traditionellen Kostüme dabei, sondern unter dem Tisch auch das komplette Zubehör für ein Schweizer Raclette. "Wir würden es gerne mit Teelichtern zubereiten, aber im Saal ist offenes Feuer nicht erlaubt", sagt Looser. Über Freunde aus Rheydt sind sie auf die Sitzung aufmerksam geworden, sind seit vier Jahren immer dabei und inzwischen auch Mitglieder bei der KG Schwarz-Gold Rheydt.

Schon der Einmarsch des Elferrats war ein Hingucker des Abends. Zusammen mit dem Bundesschützen-Tambourcorps "Mit vereinten Kräften" Wickrath kamen die Schwarz-Goldenen auf die Bühne. "Das habe ich mir schon lange gewünscht", verriet Thomas Schmitz. Für den ersten Höhepunkt sorgten aber die 26 Kinder, die in dieser Session in ihren kleinen Uniformen bei der Gesellschaft tanzen. Ihr Auftritt war putzig und bewundernswert zugleich, denn trotz ihrer jungen Jahre sind die Kinder schon sehr synchron. Die Kölschfraktion, die neben Simon Bay aus den beiden Ur-Höhnern Franz-Martin Willizil und Peter Horn besteht, heizte dem Publikum schließlich ein. Mit alten Höhner-Klassikern und neuen Stücken brachten sie die Rheydter zum Schunkeln und Singen.

FOTO: Denisa Richters

Die Mariechentanzgarde der Gesellschaft trat zu einem Abba-Medley auf. Viel rasanter ging es später beim Auftritt der Showtanzgarde der Gesellschaft zu, die vor allem zu Beginn des Auftritts überzeugte. Das lag nicht zuletzt an Thomas Schmitz, der sogar gehoben wird. Das Prinzenpaar kam natürlich mit einem Großaufgebot der beiden Garden. Niersia Barbara stutzte, als ihr Mikrofon nicht funktionierte. "Das habe ich absichtlich abgeschaltet, sonst komme ich nicht zu Wort", erklärte ihr Thomas Schmitz. Er ließ Prinz Norbert I. und Niersia Barbara in einem Talentwettbewerb mit Bruce Darnell und Victoria Swarovski, dargestellt von Thomas Gerresheim und Erich Reusch, antreten. Die Tollitäten mussten tanzen und ein Gedicht aufsagen. Als Preis gewannen sie eine riesige Gummi-Ente.

Zwar traten auch noch Manni, der Rocker, und Et Röschen als Redner auf, doch für den lustigen Höhepunkt sorgten die Geschwister Schmitz, alias Thomas Schmitz und Ruth Ahrweiler. Seit 22 Jahren stehen sie auf der Bühne und zeigten nun erstmalig ihr Jubiläumsprogramm. So brach Luciano Pavarotti mit einem Stuhl zusammen, Biene Maja traf auf die Jacob Sisters und Guildo Horn auf Abba. Ihre Parodien sind so übertrieben, dass den Jecken beim Lachen die Tränen in die Augen schießen. Danach war Thomas Schmitz sichtlich erschöpft. "Da oben stehst du im eigenen Saft. Das ist eine unglaubliche Hitze", sagte er schwitzend, aber immer noch lachend.

Tänzerisch wurde es am Ende der Sitzung noch einmal spektakulär. Das Tanzcorps Colonia Rut Wiess zeigte schwierige Hebefiguren und die Mariechen wurden quer über die Bühne geschleudert. Eine der jungen Damen hatte dabei Glück und konnte einen schweren Sturz gerade noch abfangen. Nach Mitternacht war die Sitzung vorbei. Die Besucher feierten im Foyer weiter.

Quelle: RP