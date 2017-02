später lesen Mönchengladbach Rollstuhlfahrer im eigenen Haus ausgeraubt 2017-02-21T19:11+0100 2017-02-22T00:00+0100

Ein besonders dreister Raubüberfall hat sich bereits am Montagmorgen in Bettrath-Hoven ereignet. An der Straße Am Haus Lütz wurde ein 38-Jähriger in seinem Haus von zwei unbekannten Männern ausgeraubt, teilte die Polizei gestern mit. Dabei nutzten die Täter offenbar aus, dass es sich bei ihrem Opfer um einen Rollstuhlfahrer handelte.