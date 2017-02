Zirkus: Roncalli kommt bald nach Gladbach

2016 feierte der "Circus Roncalli" Jubiläum. Jetzt kommt die Show "40 Jahre Reise zum Regenbogen" nach Mönchengladbach.

Vom 9. März bis 2. April gastiert Roncalli am Geroweiher - es ist der Auftakt zur Tournee 2017 durch ganz Deutschland. "Wir freuen uns, im Rahmen unserer Jubiläumstournee mit unserem neuen Programm in Mönchengladbach zu gastieren", so Direktor Bernhard Paul. Er hat für diese Show in der ganzen Welt verborgene Talente suchen lassen.

Das Publikum darf sich auf ungewohnte, bewährte und neue künstlerische Höchstleistungen freuen. 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter sind dabei, das Zelt bietet Platz für rund 1.500 Personen. Infos gibt es unter www.roncalli.de, Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen. Hotline für Mönchengladbach: 02161 9169990.

Quelle: RP