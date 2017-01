Prozess in Mönchengladbach: "Schneeballsystem" mit Millionenschaden

Die Angeklagte betrieben ein Firmengeflecht, in das immer wieder Geld von betrogenen Anlegern floß. Ihnen wurden Aktien verkauft, die es gar nicht gab. Von Gabi Peters

Der Fall ist kompliziert, die Anklageschrift über 600 Seiten lang, und es geht um Millionenbeträge. Vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mönchengladbach müssen sich seit Montag drei Männer verantworten, die Anleger um Geld geprellt und Aktien angeboten haben sollen, die es gar nicht gab. Ihnen wird weiterhin vorgeworfen, dass sie Kapitalertragssteuern hinterzogen und Sozialversicherungsbeiträge ihrer Angestellten nicht abgeführt haben.

Die Angeklagten sollen ein Geflecht aus zirka 15 Firmen unter anderem in Mönchengladbach betrieben haben, zwischen denen Geld hin- und hergeschoben wurde. Der Hauptangeklagte, ein ehemaliger Rechtsanwalt aus Langenfeld, soll in mehreren hundert Fällen fremde Vermögensinteressen verletzt und einen "Vermögensverlust großen Ausmaßes" herbeigeführt haben.

Ähnlich wie in einem Schneeballsystem soll in den Firmen Geld von Anlegern abgezweigt worden sein, um in anderen Unternehmen innerhalb des Geflechts Verbindlichkeiten zu zahlen. Ein Beispiel: Über Call-Center wurden Anleger gesucht, die gegen Zinsen einer der Firmen Geld leihen. Versprochen wurde, dass mindestens 74 Prozent des so eingesammelten Kapitals für Aktien von jungen Start-up-Unternehmen in den "vielversprechenden Bereichen" Energie, Umwelt und Nanotechnologie ausgegeben werden. In Wirklichkeit sei das Geld aber für vollständig andere Dinge verwendet worden. Unter anderem floss es in eine eigene Firma, die zu diesem Zeitpunkt äußerst schleppend lief - so heißt es in der Anklage.

Anleger seien mit verschiedenen Versprechen gelockt worden. Mit dem Hinweis, dass man einen zweistelligen Millionen-Auftrag von einem russischen Bauunternehmen erwarte, sollen weitere Aktien "mit hohen Renditeerwartungen" angeboten und verkauft worden sein. Doch diese Wertpapiere hat es in Wirklichkeit nie gegeben.

In einem der Unternehmen sollten Immobilien aus Zwangsversteigerungsverfahren gekauft, saniert und dann mit Gewinn wieder veräußert werden. 1000 Anleger konnten so als Kapitalgeber geworben werden. Ob und inwieweit diese geschädigt wurden, bleibt allerdings gerichtlich erst einmal außen vor. Denn nach einem Urteil aus Karlsruhe müsste für jeden einzelnen Fall ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Auch wenn dieser Part der Anklage vorläufig eingestellt wurde, bleiben noch zahlreiche Vorwürfe. Der Hauptangeklagte soll unter anderem Zwangsvollstreckungen vereitelt haben, in dem er Besitztümer nicht angab.

Für den Prozess sind bis jetzt 21 weitere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste ist am 16. Januar.

Quelle: RP