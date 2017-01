Mensch Gladbach: Schönheit, Sicherheit und Freiheit ...

Was macht eine Stadt lebenswert? Fragt man die Bürger, stehen meist folgende Punkte auf den ersten Plätzen - die Reihenfolge kann variieren, ansonsten unterscheidet es sich von Stadt zu Stadt nur wenig: Sauberkeit, Sicherheit, viel Grün, ein gepflegtes Erscheinungsbild, Platz zum Spielen oder Flanieren, gute Verkehrsbedingungen - für Auto, Rad, Busse und Bahnen -, manchmal folgen noch Vielfalt und soziale Ausgewogenheit.

Die Aufgabe von Stadtplanern ist, daraus den richtigen Cocktail zu mixen. Was nicht einfach ist, denn manche Interessen sind nur schwer unter einen Hut zu bringen. Irgendetwas bleibt immer auf der Strecke. In Mönchengladbach spielt die Frage der Ästhetik eine zunehmend wichtige Rolle, vor allem seit der Planungsdezernent Gregor Bonin heißt und - getragen von einer großkoalitionären Ratsmehrheit und einem einflussreichen Kreis engagierter Bürger - die Stadt umgestalten will.

Die Umgestaltung ist wichtig, die Ästhetik folgerichtig auch. Denn Schönes und Gepflegtes lockt nicht nur, sich dort aufzuhalten, es hält in der Regel auch die Zerstörungswut und den Verschmutzungsdrang Einzelner in Schach. Amerikanische Soziologen haben im Umkehrschluss die "Broken windows"-Theorie entwickelt: Wo es ungepflegt, vermüllt ist, wo sinnbildlich Fenster eingeworfen sind, folgt meist rasch eine negative Kettenreaktion, weil niemand sich mehr in der Verantwortung sieht, Ordnung zu halten.

Doch was ist ästhetisch? Was ist schön? Schon darüber lässt sich trefflich streiten. Toppt Gestaltung im Ernstfall die Sicherheit? So war es dieser Tage einem Juwelier in Rheydt von der Stadtverwaltung mitgeteilt worden. Er wollte vor seinen Laden auf eigene Kosten fest montierte Blumenkübel stellen - um zu verhindern, dass Juwelendiebe, wie andernorts geschehen, sich mit dem Auto den Weg zur Beute freifahren. Das aber, so die Antwort der Verantwortlichen aus dem Rathaus, entspreche nicht dem im Umfeld der neu designten Rheydter Mitte geltenden Gestaltungskonzept. Die Fläche, so weiter, soll schließlich von Bürgern und auch für Veranstaltungen genutzt werden. Einerseits wahr, andererseits: Muss das gar so eng ausgelegt werden? Oder gibt es doch den Kompromiss der berühmten rheinischen Lösung?

Ähnliche Fragen werden beim Gestaltungskonzept für die Innenstadt auftauchen. Dazu gehört, dass dem Wildwuchs unschöner Werbebotschaften auf Schaufenstern, an Hausfassaden und auf Ständern unterschiedlichster Form vor den Läden ein Ende gesetzt wird. Alles soll einheitliche Vorgaben bekommen, übrigens auch Markisen und Möblierungen gastronomischer Außenterrassen. Das ist richtig, also einerseits. Aber lebt eine Stadt nicht auch von der Vielfalt, entsteht im Unperfekten nicht gerade die Kreativität, die Mönchengladbach im Aufschwung auch braucht und will? Auch da gilt: Bitte mehr rheinische Gelassenheit als behördlich verordneter Einheitsbrei!

Wagemut darf bei guter Stadtplanung auch nicht fehlen. So wie bei den Plänen für das neue Rathaus in Rheydt: Dort wird Altes erhalten, aber mit Modernem ergänzt. Das spiegelt Vielfalt wider - historisch, architektonisch. Doch die Ästhetik, die muss beim Neuen stimmen.

