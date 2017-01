Mönchengladbach: Schon wieder Feuer in Innenstadt gelegt

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu gestern zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Abteistraße gegenüber von Haus Erholung ausgerückt. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und gesehen, wie dichter Rauch aus der Einfahrt der Tiefgarage drang.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte vor Ort war bereits die gesamte Abteistraße verraucht. Gleich mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpften den Brand im zweiten Untergeschoss der Tiefgarage. Dort brannte ein Stapel Autoreifen.

Ein Übergreifen der Flammen auf die abgestellten Fahrzeuge konnte durch den zügigen Einsatz der Feuerwehrkräfte verhindert werden, jedoch wurden mehrere Fahrzeuge durch den Rauch und die Hitze beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die verwinkelte Tiefgarage mit vier Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Insgesamt waren 33 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie geht bisher davon aus, dass der Brand gelegt wurde. Die Ermittlungen laufen aber noch.

Im Dezember hatte es mehrfach in der Mönchengladbacher Innenstadt gebrannt. Am 13. war unmittelbar vor dem Museum Abteiberg ein mit Pallettenholz gefüllter Abfallcontainer in Brand gesteckt worden. Das Feuer beschädigte ein Fenster des Museums. Wenige Tage davor wurde an vier Stellen in der Innenstadt (Lambertstraße, Stepgesstraße, Berliner Platz und Abteistraße) Altpapier angezündet. Dabei waren Hauswände und Fahrzeuge zum Teil immens beschädigt worden.

Ob es einen Zusammenhang zwischen all den Bränden in der Innenstadt gibt, sei noch völlig unklar, so die Polizei.

(gap)