Mönchengladbach: Schüler geben sich selbst eine Wählerstimme

Beim Videodreh zum RP-Projekt "Deine Stimme zählt" machen sich Schüler des Gymnasiums Am Geroweiher stark für ihre Themen. Von Angela Wilms-Adrians

Priethy Kuselan interessiert sich für Politik. Die 13-Jährige hat eine Meinung zu politischen Themen, für die sie gerne mit ihrer Wählerstimme einstehen würde. Ähnlich politikaffin fragt die gleichaltrige Wahin Ahmed rhetorisch entschieden: "Warum darf ich nicht wählen?". Wahin ist überzeugt, dass auch schon Zwölf- bis 13-Jährige die nötige Reife für ein Wahlrecht hätten. Für beide Schülerinnen des Gymnasiums Am Geroweiher war es daher selbstverständlich, sich an dem von der Rheinischen Post organisierten Schülerprojekt "Deine Stimme zählt" zu beteiligen.

Hierbei sind die Akteure gefordert, in einem Video von einer Minute die ihnen wichtigen Themen und Forderungen vorzustellen. "In Politik und Sozialkunde haben wir über die Teilnahme entschieden und in Arbeitsgruppen die Themen beraten, die den Schülern auf den Nägeln brennen. Manches hat sich allerdings widersprochen. Da haben wir danach entschieden, wo die Mehrheit hinter steht", erzählt Lehrerin Sandra Rosenbaum. Sie sieht sich eher als Impulsgeberin, das Konzept sei von Schülern entwickelt worden, sagt sie. Erster Treffpunkt zum Dreh war der Ruheraum. Hier koordinierten Valentin Voigtland (17) und Anna Kox (18) die Absprache. Beide wurden von der Q2 als Kandidaten für das Amt des Schülerministers vorgeschlagen und darin von der Schülervertretung bestätigt.

Gemeinsame Proben für den Dreh gab es vorher nicht. Stattdessen vertrauten Anna und Valentin auf die Spontaneität der Akteure aus der eigenen Schule. "Wir haben nicht zu viel festgelegt, damit wir frei sind, wenn neue Ideen entstehen. Wir wollen Platz haben für den kreativen Flow", erklärte Anna. Valentin freute sich, dass viele bereit waren, das Projekt mitzutragen. Nina Schöne zeichnete die Szenen mit ihrem Smartphone auf, nicht chronologisch, sondern aus verschiedenen Blickwinkeln.

Für das Video setzten die Schüler die Themen Bildung, Ernährung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie Sozialpolitik in Szene. Zum Thema Essen wurde die Mensa zur Filmkulisse, zum Nahverkehr die bei der Schule gelegene Bushaltestelle. Im Ruheraum waren die Darsteller erst einmal aufgefordert, energisch zu rufen "Wir wollen Freiheit", ohne dass Anna und Valentin mit im Bild waren. "Hier tut eine Menschenmenge etwas kund, und es ist Teil des Konzepts, dass wir erst später dazukommen", erklärte Valentin den dramaturgischen Kniff, um die Wertigkeit einer jeden Stimme zu betonen.

Lehrerin Sandra Rosenbaum ist begeistert. Sie bilanziert: "Es ist ein tolles Konzept. Es hat hier viel angestoßen. Die Schüler fragen sich natürlich, warum sie bei vielen Entscheidungen nicht gefragt werden, obwohl sie davon betroffen sind. Mit dem Projekt nutzen sie die Möglichkeit, ihre Stimme einzubringen".

Quelle: RP