Mönchengladbach: Schuleinbrüche: Gartengerät und Lebensmittel gestohlen

Am Wochenende ist es erneut zu Einbrüchen in zwei Schulen gekommen. Bemerkt wurden sie aufgrund des Maifeiertags allerdings erst am Dienstagmorgen. Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, sind demnach Unbekannte durch Überklettern eines Außenzaunes auf einen Schulhof an der Dahlener Straße gelangt. Dort hebelten sie zunächst eine Metallgittertür zu einem Geräteraum auf. Von dort aus brachen sie eine weitere Zugangstür auf und gelangten in einen Raum, in dem Gartengeräte lagerten. Aus diesem wurden ein Freischneider und ein Laubgebläse der Marke Stihl gestohlen.