später lesen Mönchengladbach Schwangere bei Unfall auf Hardter Straße leicht verletzt FOTO: Schellhammer FOTO: Schellhammer Teilen

Twittern





2017-01-10T20:00+0100 2017-01-11T00:00+0100

Auf der Kreuzung Hardter Straße/ B 57 hat sich gestern ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine schwangere Frau leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Lkw auf der B 57 aus Richtung Erkelenz kommend und bog an der Kreuzung nach links auf die Hardter Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer auf der B 57 in Gegenrichtung fahrenden Autofahrerin. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 27-jährige Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und blieb aufgrund ihrer Schwangerschaft zur Beobachtung stationär. Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.