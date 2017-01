später lesen Mönchengladbach Sechs Personen bei Küchenbrand verletzt Teilen

2017-01-06T07:26+0100 2017-01-06T07:26+0100

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach haben am Donnerstagabend insgesamt sechs Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Offenbar hat Essen auf einem Herd Feuer gefangen.