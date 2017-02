Mönchengladbach: Senioren fahren im gesponserten Bus

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Sie sind interessiert, aktiv - und jetzt auch mobil. Ab sofort steht den Senioren in Bonnenbroich-Geneicken ein durch Werbung von rund 30 lokalen Unternehmen gesponserter Bus zur Verfügung, um an Ausflügen, Kulturabenden und Sonntagsfahrten teilnehmen zu können. "Wir sind sehr froh, unseren ,Bub' nun endlich nutzen zu können. Gerade, da der Frühling vor der Tür steht, sind damit viele schöne Ausflüge möglich", sagt Heike Burian, Awo-Einrichtungsleiterin des Adam-Romboy-Seniorenzentrums.

"Bub" steht liebevoll für Bus unternehmungslustiger BoGener (Bonnebroich-Geneicken). Die Idee dazu hatte Heike Burian vor rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit Annette Bergmann, Awo-Einrichtungsleiterin des Helmuth-Kuhlen-Hauses, sowie Superintendent Dietrich Denker der Evangelischen Kirche Rheydt und Wolfgang Roloff, Leiter des Netzwerkes BoGen und Vorsitzender des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) Rheydt-Mitte. "Das Ziel unseres Interessenverbandes war es, die Bewohner des Bezirks, darunter besonders die Senioren, mobiler zu machen", sagt Bergmann. Denn so oft die Senioren von Schützenvereinen, der Kirche oder vom Netzwerk BoGen zu Veranstaltungen eingeladen wurden, so schwierig gestaltete sich bis dahin die Fahrt zu den Treffen. "Wir mussten umständlich und kostspielig Busse anmieten, mit mehreren Autos fahren oder den Bus des CVJM ausleihen", erzählt Burian. Letzterer hat jedoch keine Rampe. "So mussten die Rollstuhlfahrer häufig zu Hause bleiben", ergänzt die Awo-Einrichtungsleiterin.

Der "Bub" dagegen ist rollstuhlfahrergerecht und bietet Platz für bis zu acht Personen. "Jetzt können wir auch pflegebedürftige Menschen mitnehmen - ein wichtiger Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe", sagt Burian. Dabei sei nicht immer ein langer Tagesausflug notwendig. Manchmal reiche es einfach aus, etwas durch die Gegend zu fahren. "Dadurch können die älteren Menschen mal sehen, wie sich ihre Umgebung verändert, alleine ist das vielen nicht möglich", sagt Burian.

In Kooperation mit dem Medienunternehmen "akzent Sozialsponsoring" wurden 30 lokale Unternehmen gefunden, die den Bus durch den Aufdruck ihrer Werbung finanzieren. "Erfreulich und überraschend war, dass die meisten beteiligten Unternehmen gar nicht in dem Bereich Altenpflege tätig sind", sagt Bergmann. Die Einrichtungen selbst tragen lediglich die Kosten für das Benzin sowie für die Wartung, Reparaturen und zusätzliche Anschaffungen. Der Bus kann auch von anderen Gruppen für soziale Zwecke ausgeliehen werden.

Quelle: RP