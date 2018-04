Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer 19-Jährigen in einem Fanzug von Borussia Mönchengladbach soll der Tatverdächtige befragt werden. Die Polizei rechnet jedoch damit, dass dies nicht vor Mittwoch passieren wird. Der Mann hatte sich am Montag gestellt, als er eine Haftstrafe antreten wollte.

Möglicherweise verlange der Anwalt des 30-Jährigen zuvor Akteneinsicht. Zuvor hatte es geheißen, der Verdächtige solle am Dienstag verhört werden. Dies hatte die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet.

Der Tatverdächtige hatte sich am Montag in der Justizvollzugsanstalt Moers-Kapellen gemeldet, um dort eine mehrmonatige Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung abzusitzen. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte der Mann eine Zeitspanne von zwei Wochen, um seine Haftstrafe anzutreten: "Er ist nicht am ersten Tag ins Gefängnis gegangen, hat die Frist aber auch nicht ausgereizt."

Möglicherweise wollte der 30-Jährige noch das Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag sehen. Zu dem mutmaßlichen Sexualdelikt war es auf dem Rückweg von der Bundesligabegegnung gekommen. Die Tat soll sich in einem Fanzug ereignet haben. Solche Fahrten werden von ganz normalen Fans organisiert. Der Tatverdächtige, der schon mehrfach unter anderem mit Gewaltdelikten auffiel, gilt als "Problem-Fan".

19-jähriges mutmaßliches Opfer konnte vernommen werden

Die 19-Jährige aus Bonn konnte laut Polizei inzwischen als Zeugin vernommen werden. Sie hatte ihren mutmaßlichen Peiniger in der Nacht zum Sonntag im sogenannten Tanzwagen des Sonderzuges kennengelernt. Nach der Tat hatte die junge Frau per Handy ihre Eltern verständigt, die wiederum die Polizei riefen.

Die Fanszene ist über den Vorfall entsetzt. Auch Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers äußerte sich am Sonntag. "Das ist ein entsetzlicher Vorfall, den wir natürlich verurteilen. Wir hoffen, dass der Täter ermittelt und zur Rechenschaft gezogen wird. Es ist eine Schande, dass Borussia mit einer solchen Tat in Verbindung gebracht wird", wurde Schippers auf der Internetseite des Vereins am Sonntag zitiert. "Wenn wir als Verein in irgendeiner Form bei der Aufklärung der Tat mithelfen können, werden wir das selbstverständlich tun."

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa.

