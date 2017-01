Mönchengladbach: So feiert Gladbach 500 Jahre Reformation

Die acht evangelischen Gemeinden in Mönchengladbach setzen sich auf sehr vielfältige Weise mit der Reformation und ihren Folgen auseinander. Von Angela Rietdorf

In diesem Jahr führt an Martin Luther und der Reformation kein Weg vorbei. Selbst der kirchenfernste Bewohner Deutschlands wird spätestens am 31. Oktober merken, dass irgendetwas Besonderes los ist, denn dieser Tag ist in diesem Jahr einmalig ein bundesweiter Feiertag. Vor 500 Jahren begann mit dem legendären Thesenanschlag Luthers am 31. Oktober 1517 in Wittenberg die Reformation, die Kirche und Gesellschaft in Deutschland und Europa kräftig durcheinanderwirbelte. Das ganze Jahr 2017 hindurch gibt es daher eine Menge Veranstaltungen, die sich mit den verschiedenen Aspekten der Reformation beschäftigen. Und auch die evangelischen Gemeinden in Mönchengladbach haben jede für sich ein vielfältiges Angebot erstellt, das jetzt in einem gemeinsamen Programmheft zusammengeführt wurde.

Ausstellungen, Konzerte, Kabarett, Vorträge, Feste, Kunstprojekt. Luthermahl, ökumenische Partnerschaft - jede der Gemeinden zwischen Wickrathberg und Bettrath, Hardt und Rheydt hat andere Schwerpunkte gesetzt. Die Christuskirchengemeinde betont den ökumenischen Aspekt. Eine Gemeindepartnerschaft zwischen den evangelischen und katholischen Innenstadtgemeinden Mönchengladbachs soll im Rahmen eines großen ökumenischen Festes am Himmelfahrtstag auf dem Kapuzinerplatz unterzeichnet werden. In Rheindahlen erwarten die Besucher im Oktober ein Luther-Musical und ein Luthermahl. In Rheydt üben sich die Protestanten in Selbstironie: Unter anderem kommt Kabarettist Konrad Beikircher mit einem Programm namens "500 Jahre falscher Glaube". Und auch in einer Karikaturen-Ausstellung nähert man sich der Thematik augenzwinkernd.

Im Herbst wird in der Hauptkirche in Rheydt das Kunstprojekt der evangelischen Kirche im Rheinland gezeigt, in dem sich Künstler mit den Fragen von Reformation und Transformation auseinandersetzen. Die evangelische Kirchengemeinde Großheide beschäftigt sich mit dem Menschen Luther und lädt unter anderem zu einem Koch- und Essabend mit Lesungen aus den Tischreden ein. Die Friedenskirchengemeinde hat eine Videoinstallation von Jugendlichen im Programm und lädt zum selbst gemachten Kirchenkabarett ein: "Hier stehe ich - ich kann auch anders". In Odenkirchen führt ein ökumenischer Kreuzweg von Odenkirchen nach Wickrathberg, außerdem geht die Gemeinde auf Studienfahrt nach Frankreich. Und in Wickrathberg steht ein elementarer Kompaktkurs zu den Grundbegriffen der Reformation neben einem Luther-Theaterstück auf dem Programm. "Es gibt kaum Dopplungen im Programm, die Angebote ergänzen sich großartig", sagte Pfarrer Stephan Dedring, Vorsitzender des Verbandes der Evangelischen Kirchengemeinden in Mönchengladbach, bei der Präsentation des Programms. "Das wird ein spannendes Jahr."

Den Start in das Reformationsjahr feiern die Gemeinden mit einem Festgottesdienst am 15. Januar um 16 Uhr in der evangelischen Hauptkirche in Rheydt. Und weil bei allem Reformationsgedenken nicht die Teilung, sondern die Gemeinsamkeiten zelebriert werden sollen, sind auch die katholischen Nachbargemeinden eingeladen und revanchieren sich mit einer "tollen Geste", wie Dedring sagt. Sie haben die vier Evangelien mit der Hand abgeschrieben und binden lassen und schenken sie ihren evangelischen Freunden. "Wir feiern mit unseren katholischen Geschwistern ein Christusfest", sagt der evangelische Pfarrer. Ein Fest, das ein ganzes Jahr dauert. Das Programm der Gemeinden liegt in schriftlicher Form vor und ist unter www.ekimg.de auch im Internet einsehbar.

