Mönchengladbach: So politisch war der Zoch vor 60 Jahren

Vor 60 Jahren, erinnert sich RP-Leser Heinrich Wormitt, fuhr die Straßenbahn noch die Hindenburgstraße rauf und runter. Viele Geschäftshäuser entlang von Gladbachs Einkaufsmeile waren im Krieg zerstört worden und bis 1957 zum Teil erst als Erdgeschoss wieder entstanden, was auf vielen seiner Aufnahmen, die er der RP zur Verfügung gestellt hat, gut zu erkennen ist. Denn Wormitt hat den Veilchendienstagszug in jenem Jahr fotografiert. "Er kam am 5. März 1957 vom Alter Markt her die Straße herunter und bog vor dem Kaufhof links in die Albertusstraße ein", erinnert er sich.

"An der Abbiegung stand ein Sperrgitter, dahinter ein kleines Podest." Von dort aus machte er die Aufnahmen in Richtung Hindenburg- und Albertusstraße. Sie zeigen: Der "Zoch" vor 60 Jahren war erstaunlich politisch. Ob es dieses Jahr, angesichts diverser weltpolitischer Umwälzungen, ähnlich sein wird? Immerhin: Gut gefeiert wurde 1957 auch schon. Und sogar für Borussia gebetet.

Quelle: RP