Mönchengladbach: So schön ist Mönchengladbach im Winter

So schön ist Mönchengladbach im Winter

Zugegeben, der Winter bringt ein paar nervige Eigenarten mit sich: Die Sonne kommt nur für wenige Stunden hervor, man muss immerzu seine Scheiben freikratzen, und das nasskalte Wetter sorgt schnell für triefende Nasen. Doch gerade, um das Immunsystem zu stärken, tut ein Spaziergang in der kalten Jahreszeit gut.

FOTO: Simone Over

FOTO: Simone Over

Und dann lässt sich auch eine ganz andere Seiten des Winters entdecken. Wenn am frühen Morgen zum Beispiel der Raureif die Wiesen umhüllt, dichte Nebelschwaden die Bäume umspielen oder sich an den Ästen die Eiszapfen sanft im Wind wiegen, wähnt sich manch ein Betrachter in einer verzauberten Welt wiederzufinden.

So ergeht es auch einigen unserer Leser. Und zwei von ihnen genießen nicht nur ihre Winter-Spaziergänge, sondern greifen dabei auch gerne zur Kamera, um die schönsten Momente festzuhalten. "Zu dieser Jahreszeit kann man wunderbar die schneebedeckten Flechten an den Bäumen oder aber gefrorene Wassertropfen auf Gräsern oder Sträuchern fotografieren", sagt die Hobby-Fotografin Simone Over, die ihre Bilder auf ihrer Facebookseite "Mones Fotostübchen" mit anderen teilt. "Der Schnee, das Eis und die glitzernden Flächen strahlen eine wunderschöne Ruhe aus, wenn die Sonne darauf schimmert."

FOTO: Simone Over

FOTO: Simone Over

Haben Sie ebenfalls ein schönes Foto der Winterwelt Mönchengladbachs gemacht? Dann schicken Sie es uns zu unter mg@rheinische-post.de und fügen Sie einen kurzen Text bei, wo die Aufnahme entstanden ist, was Sie an dem Motiv fasziniert hat und warum der Winter für sie schöne Seiten hat.

