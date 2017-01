Mensch Gladbach: Sonntag shoppen? Da freut sich der Nachbar

Bei den verkaufsoffenen Sonntagen schlägt die Stadt den Weg der radikalen Vorsicht ein. Deshalb soll es 2017 in der Mönchengladbacher Innenstadt keinen einzigen geben. Der Grund: Es fehlt an einer publikumswirksamen Veranstaltung, die der Gesetzgeber als Anlass fordert. Ein guter Anlass, über attraktive Veranstaltungen nachzudenken? Bis dahin können die Gladbacher sonntags bei den Nachbarn einkaufen. Von Denisa Richters

Mit Nachbarn ist das ja so eine Sache. Stimmt die Chemie nicht, kann das im Kleinkrieg enden. Läuft es gut, ergibt sich daraus im Idealfall eine wunderbare Zusammenarbeit. Weil aber auch die Grenzen hat, ist es gut, den Gartenzaun stehenzulassen. Ähnlich ist es bei der regionalen Zusammenarbeit, die Städte und Kreise im Rheinland jetzt mit einer Metropolregion besiegeln. Auch Mönchengladbach ist dabei. Der Weg dahin war lang. Denn Kooperation will jeder. Doch wenn es darum geht, selbst für das große Ganze auf etwas zu verzichten, wird der Gartenzaun weiter hochgezogen.

Noch agieren die regionalen Kooperateure vorsichtig auf dem neuen Terrain. Ein bisschen Kultur (teils städteübergreifender Eintritt mit einer Karte), etwas Verkehr (gemeinsam bekommt man in Berlin mehr durch), ein Hauch von Wirtschaft (flächenintensive Logistik-Ansiedlungen werden gerne weitergereicht). Geht es aber um Unternehmen, die gut Gewerbesteuer in die kommunalen Kassen spülen, bleibt man bei der Konkurrenzsituation. Mönchengladbach zeigt sich jetzt auf einem anderen Feld großzügig - und das sogar grenzübergreifend: Denn im Verwaltungsvorstand, also in der Chefetage des Rathauses, hat man sich für eine sehr restriktive Haltung bei verkaufsoffenen Sonntagen entschieden. Angesichts einer rechtlich nicht ganz einfachen Lage wird mit äußerster Vorsicht agiert und empfohlen, 2017 auf Sonntagsöffnungen in der Gladbacher Innenstadt ganz zu verzichten. In Rheydt und einigen Stadtteilen soll es sie geben, aber nicht in der City von MG.

Die Nachbarn freuen sich - denn so können die Gladbacher an noch mehr Sonntagen Geld in Roermond oder Venlo, auch bei den verkaufsoffenen Sonntagen in Düsseldorf oder Köln lassen. Man muss doch auch mal gönnen können, oder etwa nicht? Das ist natürlich ein überraschendes Signal aus einer Stadt, die gerade das Wachstum zu ihrem Motto erklärt hat und sich, endlich und zu Recht, selbstbewusst dem spürbaren Aufschwung hingibt.

Ob Großzügigkeit oder Schüchternheit - der Grund dafür liegt in der Landesgesetzgebung. Die schreibt vor, dass Läden nur dann sonntags öffnen dürfen, wenn es einen Anlass gibt, der mehr Besucher in die Stadt lockt als die Sonntagsöffnung an sich. Städte mit publikumsträchtigen Messen wie Düsseldorf haben es da natürlich für den einen oder anderen Termin leichter.

Aber sollte das Gladbach nicht gerade Ansporn sein? Statt präventiv aufzugeben, könnte das doch ein guter Anlass sein, mal über attraktive Veranstaltungen nachzudenken in Mönchengladbach nachzudenken. Andere Städte haben zum Beispiel ein so attraktives Konzept für den Weihnachtsmarkt entwickelt, dass dafür massenhaft Holländer und sogar Briten in Bussen anreisen. Den Anlass für eine Sonntagsöffnung in der Adventszeit inklusive.

Ähnliche Konzepte ließen sich für andere Jahreszeiten erarbeiten. In Mönchengladbach gibt es genügend kluge Köpfe, engagierte Bürger und kreatives Potenzial, um etwas auf die Beine zu stellen. Der Einzelhandel gehört an den Tisch, das Stadtmarketing ebenso - und der Oberbürgermeister als starker Koordinator. Damit die Nachbarn nach Mönchengladbach kommen, zum Feiern und manchmal auch, um sonntags einzukaufen.

Quelle: RP