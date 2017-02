Mönchengladbach: Sparda-Bank setzt den Wachstumskurs fort

Die Sparda-Bank ist und bleibt eines der kleineren Kreditinstitute der Stadt - aber zugleich eines, das auch in anspruchsvollen Zeiten fröhlich vor sich hin gedeiht. "Seit der Finanzkrise 2008 verstärkt sich der Trend hin zum Genossenschaftsgedanken", sagt Ulrike Hüneburg, Sprecherin der Sparda-Bank West. "Das spüren wir deutlich." Und so verzeichnete die Gladbacher Filiale auch 2016 Zuwächse bei Geschäftsvolumen, Kundeneinlagen, Baufinanzierungen sowie Kreditbestand. Von Ulrike Mellenthin und Jan Schnettler

Das Geschäftsvolumen legte 2016 demnach um 7,8 Millionen auf 264 Millionen Euro zu (plus 3,03 Prozent), die Kundeneinlagen stiegen um 2,88 Prozent oder 3,3 Millionen auf 119,5 Millionen Euro. Termin- und Spareinlagen entwickelten sich dabei rückläufig, die Sichteinlagen wiederum legten um elf Prozent zu. Der Kreditbestand konnte um 3,16 Prozent oder 4,4 Millionen auf 144,6 Millionen Euro ausgebaut werden. "Das sind sehr erfreuliche Zahlen in für Banken nach wie vor recht schwierigen Zeiten", so Filialleiterin Sabine Fruhen. Fundament für die Entwicklung waren erneut die Baufinanzierungen, die 2017 weiter ausgebaut werden sollen. 2016 standen Neuzusagen über 22,1 Millionen zu Buche, das Kerngeschäft legte um 5,2 Millionen (plus 3,86 Prozent) auf 140,6 Millionen zu. Bei den Konsumentenkrediten hingegen gab es weiter deutliche Rückgänge, weshalb man dieses Geschäft seit 1. Januar über die Teambank mit der Marke Easycredit abbildet. Eigene Produkte lässt man auslaufen.

Trotz der Preissensibilität der Kunden und der Einführung einer EC-Karten-Gebühr 2016 wurden 302 Gironeukunden gewonnen und stieg die Kundenzahl um 2,88 Prozent auf 12.952. "Wir punkten mit guter Beratung, genossenschaftlicher Ausrichtung und den Faktoren Vertrauen und Fairness", sagt Fruhen. So spreche man etwa Kunden, die Konten überziehen, aktiv und frühzeitig an. Mit 14.000 Euro förderte die Bank 2016 Vereine und Projekte in der Stadt. Am 1. März startet die Bewerbungsphase für die nächste "Sparda-Spenden-Wahl", bei der für Schulprojekte NRW-weit 300.000 Euro bereitstehen.

