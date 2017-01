Lokalsport: Bei 1848 kehrt wieder der Alltag ein

Die abgebrochene Partie gegen Geistenbeck II ist gegen den Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga gewertet worden.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gewann der Bezirksliga-Spitzenreiter TV 1848 Mönchengladbach am Ende noch deutlich mit 37:28 (17:16) gegen die HSG Wickrath. "In der ersten Halbzeit war ich mit der Deckung nicht zufrieden", ärgerte sich 1848-Trainer Frank Schüren. "Es lief erst besser, als wir umgestellt haben und im Angriff mit mehr Elan zu Werke gingen." Dagegen waren die Gäste, die den Aufstiegskandidaten in den ersten 20 Minuten vor große Probleme stellten, mit ihrem Auftritt zufrieden. "Wir waren gut vorbereitet", freute sich HSG-Spielertrainer Markus Odenkirchen. "Mit zunehmender Spieldauer ließen dann bei uns jedoch die Kräfte nach." Die erfolgreichsten 1848-Torschützen waren Dauben (8), Habrich, Toos (je 5) und Janssen (4), während sich bei den Gästen Markus Odenkirchen (8), Michael Odenkirchen und Ciecierski (je 6) als sehr treffsicher erwiesen. Die abgebrochene Partie zwischen dem TV Geistenbeck II und 1848 ist nun für den TVG gewertet worden. "Die Entscheidung ist okay", betonte Schüren. "Ich bin nur froh, dass jetzt alles vorbei ist und wir uns wieder auf den Liga-Alltag konzentrieren können."

Mit dem 35:32 (16:14)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach konnte sich die Zweitvertretung des ATV Biesel zwar nicht vom Tabellenende lösen, jedoch den Anschluss zum rettenden Ufer wieder herstellen. Dagegen befinden sich die Gäste nun wieder mitten im Abstiegsstrudel.

Im Verfolgerduell verlor der TV Geistenbeck II mit 27:31 (14:15) gegen die Turnerschaft Lürrip II. Beide Teams haben kaum noch Chancen, das Spitzenduo zu gefährden.

Einen 38:16 (20:7)-Kantersieg feierte der TV Beckrath über den abstiegsbedrohten TV Korschenbroich IV. Der Aufsteiger hatte während der gesamten Partie nicht den Hauch einer Chance.

Die JSG TVK/ART bleibt mit einem Sieg in der Oberliga gegen die SG Überruhr ungeschlagen an der Spitze. In Halbzeit eins fand keine Abwehr ins Spiel, darum hieß es 17:17 zur Pause. "In der zweiten Halbzeit haben die Mädchen richtig Gas gegeben und gezeigt, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt", berichtete Trainer Robert Russek. Das Spiel wurde mit 36:32 gewonnen.

Die männliche A-Jugend des TV Korschenbroich gewann ihr Spiel beim MTV Rheinwacht Dinslaken mit 29:25. Auch wenn die Gegner am Ende noch mal verkürzten, war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr.

Der Ligakonkurrent aus Biesel verlor gegen Krefeld-Oppum mit 28:30. Mit nur sieben Feldspielern reiste der ATV an. In der ersten Halbzeit war er überlegen und führte zur Pause mit 15:12. In der zweiten Halbzeit ging den Jungs aber die Puste aus. Trainer Felix Linden war trotz der Niederlage sehr stolz.

Die männliche B-Jugend des ATV siegte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 25:22. Die weibliche B-Jugend Biesels verlor gegen den direkten Konkurrenten aus Solingen-Gräfrath mit 19:20.

Die weibliche C des TVK verlor ihr Spiel beim TV Ohligs mit 19:31. Die Mädchen waren nur in den ersten 15 Minuten auf Augenhöhe, in den letzten 20 Minuten lief dann beim Team fast gar nichts mehr zusammen.

Die männliche B-Jugend des TVK übernimmt mit einem Sieg gegen die SG Langenfeld die Tabellenführung der Verbandsliga. Bis zur Pause war das Spiel ausgeglichen, dann setzten sich die Jungs ab und ließen sich den 27:25-Sieg nicht mehr nehmen.

Gegen den Tabellenführer TV Aldekerk hat es auch im Rückspiel für die männliche C-Jugend des ATV Biesel nicht gereicht. Beide Mannschaften starteten sehr wach in das Spiel, eine schwache Phase vor der Halbzeit ließ die Gäste aber dann mit vier Toren davonziehen. Diesen Vorsprung behielten die Aldekerker bis zum Schluss und siegten 30:26.

(alpa/ink)