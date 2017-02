später lesen Lokalsport Biesel bezwingt HSV Rheydt im zerfahrenen Derby Teilen

2017-02-12T20:12+0100 2017-02-13T00:00+0100

Eine tolle Vorstellung lieferte der Rheydter SV beim Tabellenzweiten Hülser SV ab, zog sich mehr als achtbar aus der Affäre und verlor knapp mit 22:25 (14:12). Zu keinem Zeitpunkt der Partie war zu erkennen, dass eine abstiegsbedrohte Mannschaft bei einem Titelaspiranten vorspielt. "Eigentlich hätten wir sogar gewinnen können", so Trainer Achim Schneiders. "Wir hatten genügend Möglichkeiten, aber davon haben wir einfach zu viele liegengelassen und in der entscheidenden Phase waren wir nicht clever genug. Jetzt gilt es diese Leistung auch in die kommenden Aufgaben zu transportieren." Erfolgreichster Torschütze der Rheydter war einmal mehr Nils König (8).