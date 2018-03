Lokalsport: Biesels B-Mädchen geben im Derby den Ton an

Biesels B-Mädchen geben im Derby den Ton an

In der Oberliga hat sich die weibliche B-Jugend des ATV Biesel im Derby gegen den TV Korschenbroich mit 31:27 durchgesetzt.

Die Bieselerinnen starteten gut in die Partie und zogen mit vier Toren weg, ließen dann aber wieder viele Chancen liegen, sodass die Mädels aus Korschenbroich wieder herankamen, was zu einem 13:11-Halbzeitstand führte. Den besseren Start in die zweite Hälfte hatten dann jedoch die Korschenbroicherinnen. Bis zur 36. Minute behaupteten sie einen knappen Vorsprung. Dann konnten die Spielerinnen mit dem Tempo des ATV Biesel jedoch nicht mehr mithalten und mussten sich letzten Endes mit vier Toren geschlagen geben. Korschenbroichs Trainer Daniel Bergfeld war trotzdem zufrieden: "Es war ein attraktives Derby, das sowohl hart umkämpft, aber auch fair war", sagte er.

Die männliche A-Jugend des TVK gewann ihr Spiel gegen die JSG DJK/TV Oppum 32:30 (18:14). Nach anfänglich ausgeglichenem Spielverlauf konnte sich der Korschenbroicher Nachwuchs erstmalig in der 25. Minute mit vier Toren absetzen. Nach der Pause wurde es nochmals spannend, als der Gegner Tor um Tor aufholte und bis auf 18:19 verkürzte. Danach gaben die TVK-Jungs jedoch wieder den Ton an und konnten einen letztlich ungefährdeten Sieg einfahren.

Die männliche C-Jugend des TVK musste sich mit 25:30 (12:16) bei der HSG Bergische Panther geschlagen geben. Schnell geriet man mit 0:3 ins Hintertreffen, erst zum 1:4 gelang der erste Korschenbroicher Treffer. Man lief jedoch auch weiterhin immer einem Rückstand von drei bis fünf Toren hinterher und musste am Ende die Heimreise mit einer Niederlage antreten.

In der Verbandsliga gab die männliche B-Jugend des TVK mit dem Schlusspfiff noch das Unentschieden aus der Hand und verlor 29:30 (16:15) gegen den ASV Süchteln. In einer ausgeglichenen Begegnung schien beim 27:24 in der 44. Minute der Sieg greifbar nah. Überhastet abgeschlossene Angriffe brachten den Gegner wieder ins Spiel, der drei Sekunden vor dem Ende noch den Siegtreffer erzielte.

(ink)