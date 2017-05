Lokalsport: Borussia braucht die Konkurrenz

Um den Abstieg zu vermeiden, muss zudem heute ein Heimsieg her.

Es könnte der Tag der Entscheidung für Borussia Mönchengladbach werden. Die Regionalliga-Handballer erwarten heute Abend (19.30 Uhr, Jahnhalle) den Bergischen HC II. Alles andere als ein Sieg besiegelt in jedem Fall den Abstieg des Schlusslichtes. Selbst bei einem Erfolg könnte das so sein, denn die Borussen sind von den Ergebnissen der Konkurrenten abhängig. "Egal wie theoretisch die Möglichkeit noch ist, dass wir in der Klasse bleiben, wir wollen das Spiel gewinnen", sagt Trainer Tobias Elis.

Die personellen Voraussetzungen sind jedenfalls gut. Alle Spieler stehen zur Verfügung. Torhüter Sven Plath plagt sich noch mit einem grippalen Infekt und Markus Nacken mit Leistenproblemen. Der Coach geht aber davon aus, dass beide mitwirken können. Mit dem BHC II steht den Borussen eine Mannschaft gegenüber, die dem Team eigentlich nicht so richtig liegt. Zumindest auswärts tat sich die Mannschaft immer schwer. Im Hinspiel unterlag Borussia, weil sie mit der offensiven 3:2:1-Abwehr des BHC nicht zurechtkam. "Die Spieler sind gut ausgebildet und schnell. Wir arbeiten in dieser Woche hart daran, Lösungen gegen diese Abwehrformation zu finden", sagt Elis. Er setzt zudem auf den Heimvorteil. "Wir müssen 60 Minuten konsequent agieren und dürfen nicht so viele Fehler machen", meint er.

In der Verbandsliga möchte der TV Geistenbeck seinen vierten Platz halten. Im Derby erwartet er heute (19 Uhr, Realschulstraße) den TV Korschenbroich II, der als Siebter mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der TV Kapellen belegt, rechnerisch noch nicht gesichert ist. Die TS Lürrip hat hingegen seit Wochen Klarheit. Das Schlusslicht wird in der kommenden Saison in der Landesliga neu anfangen, dennoch möchte Robert Bosnjak mit seinem Team zum Ende der Saison noch ein Erfolgserlebnis landen. Morgen (11 Uhr, Jahnhalle) kommt die TS Grefrath, die noch um den Klassenverbleib kämpft.

(win)