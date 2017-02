Lokalsport: Borussia scheitert an Frankfurts Qualität

Als sich Borussias Mannschaft vor dem Anpfiff zu einem Kreis zusammenfand, war Jasmin Hamann nochmals mittendrin. Die langjährige Torhüterin, die - mit einer kurzen Unterbrechung - seit 2007 für Gladbachs Frauen spielte, hat in der Winterpause aus beruflichen Gründen ihre Karriere beenden müssen und war deshalb vor der Bundesligapartie gegen den 1. FFC Frankfurt offiziell verabschiedet worden. "Ich habe geahnt, dass da heute etwas kommen würde. Ich musste schon mit den Tränen kämpfen, denn es war keine leichte Entscheidung für mich. Doch mit 29 Jahren muss ich an meine berufliche Zukunft denken", sagte die gelernte Industriemechanikerin.

Hamann stand also nochmals mit im Kreis, feuerte ihre ehemaligen Teamkolleginnen an und fieberte im Anschluss auf der Tribüne mit - nach dem Spiel indes musste sie aufmunternde Worte finden: Denn trotz einer guten Leistung reichte es auch zum Rückrundenauftakt für Borussia nicht zum ersten Saisonpunkt. Der Aufsteiger verlor gegen den renommierten 1. FFC 0:2 (0:2).

"Wir haben es in der Defensive viel besser gemacht als am Hinrundenende gegen Hoffenheim oder auch in den vergangenen Vorbereitungsspielen. Doch auf diesem Niveau entscheiden oft die Kleinigkeiten im individuellen Bereich sowie Klasse und Erfahrung, die Frankfurt nun einmal hat", sagte Borussias Cheftrainer René Krienen. Obwohl sie derzeit vor allem auf der Sechser-Position personell geschwächt ist, stand seine Mannschaft gegen den Favoriten in der Defensive sehr kompakt. Christina Bellinghoven, Hamanns Nachfolgerin im Gladbacher Tor, wurde zunächst nicht ernsthaft geprüft.

Nach einer halben Stunde jedoch bewies der Gast in Person von Mandy Islacker sein Plus an individueller Klasse, als die Nationalspielerin eine Flanke per Kopf zum 1:0 verwertete (31. Minute). Und nur sieben Minuten später legte die Stürmerin nach, drehte sich im Strafraum geschickt und traf mit einem Flachschuss ein zweites Mal.

Nach der Pause tat Frankfurt nicht mehr als nötig, und Borussia kam ihrerseits zu einigen Torchancen, doch weder Jule Dallmann noch die eingewechselte Liv Aerts zielten genau genug, um für den Anschluss zu sorgen. "Mit dem Ergebnis sind wir natürlich nicht zufrieden, aber mit der Leistung schon", sagte Krienen. "Der Klassenverbleib wird ganz schwer, keine Frage. Der Sprung von der Zweiten in die Erste Liga ist eben auch enorm. Aber ich bin überzeugt, dass die Mannschaft noch punkten wird. Sie braucht einfach mal ein Erfolgserlebnis", sagte Ex-Torfrau Jasmin Hamann - ehe sie wieder zu den ehemaligen Mitspielerinnen lief und ihnen Mut machte.

Borussia: Bellinghoven - Koj (78. Densing), Starmanns, Dallmann, P., Kufner - Birbaum (46. Müller) - Lohmann, Simons, Dallmann, J. (68. Aerts), Wahlen - Cameron. Tore: 0:1 Islacker (31.), 0:2 Islacker (38.). Zuschauer: 250.

Quelle: RP