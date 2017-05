Lokalsport: Borussias Frauen: Voller Einsatz im Heimspiel-Dreierpack

Erst kommt Bayer Leverkusen, dann der FC Bayern München und schließlich der MSV Duisburg. Gladbach will den Gegnern alles abverlangen.

René Krienen wählte bei seiner Ansprache einen emotionalen Ansatz. "Ich habe den Spielerinnen vor dem Anpfiff beim VfL Wolfsburg gesagt, dass sie sich an ihre Jugendzeit erinnern sollen. Von solchen Spielen träumt man doch. Deswegen sollten sie sich auf die Aufgabe freuen und sich nicht so einen Kopf machen", sagte Borussias Cheftrainer. Seine Mannschaft kassierte jüngst beim Meisterschaftsfavoriten zwar ein bitteres 0:8, ein Erlebnis vor 1500 Zuschauern war die Bundesliga-Partie trotzdem. Und als solche Highlights soll der Aufsteiger, der kurz vor dem direkten Wiederabstieg steht, auch die restlichen vier Saisonspiele begreifen - zumal für Gladbach nun drei Heimspiele binnen acht Tagen anstehen. Bayer Leverkusen macht morgen (11 Uhr) den Anfang, es folgen Bayern München (Mittwoch, 20 Uhr) und der MSV Duisburg am darauffolgenden Sonntag (14 Uhr).

"Wir freuen uns auf diese Spiele, auch wenn es sehr anstrengend wird, da unser Lazarett leider unverändert gut gefüllt ist", sagt Krienen. Voller Einsatz wird auch gefragt sein, auch wenn für Borussia selbst der Gang zurück in die Zweite Liga schon so gut wie feststeht. Doch für ihre Gegner sind die Partien noch von großer Bedeutung, vor allem für Leverkusen, das aktuell vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat. "Wir wollen uns nichts vorwerfen lassen und werden Bayer alles abverlangen. Der Gegner soll sich einen möglichen Erfolg hart erarbeiten müssen", sagt Krienen.

Für zusätzliche Motivation könnte bei seinem Team die Erinnerung an das Hinspiel sorgen, in dem Gladbach erst in der Nachspielzeit das 1:2 kassierte. Damals war der Aufsteiger gar in Führung gegangen. Ein erneutes Führungstor ist für Krienen nun ein Schlüssel zum Erfolg: "Es könnte schon entscheidend sein, wer am Sonntag das erste Tor schießt und damit ein Stück weit die Nervosität ablegen kann."

Ebenfalls daheim, aber am Haus Lütz, bestreitet Borussias Zweitvertretung ihre Regionalliga-Partie. Nach dem Punktgewinn in Bocholt möchte sich der Tabellenneunte durch einen Erfolg gegen den VfL Bochum (morgen, 11 Uhr) weiter von den Abstiegsrängen entfernen. In der Niederrheinliga empfängt der 1. FC derweil um 17 Uhr den Tabellenfünften SV Budberg, während Landesligist FSC um 13 Uhr bei der DJK Tusa Düsseldorf zu Gast ist.

(togr)