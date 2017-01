Lokalsport: Borussias Handballer vor richtungsweisender Partie

Borussia Mönchengladbach möchte 2017 zur Aufholjagd in der Handball-Regionalliga blasen. "Das neue Jahr muss anders starten. Ich hoffe, dass es für uns besser läuft", sagt Trainer Tobias Elis. Am Samstag (19.30 Uhr, Jahnhalle) erwartet das Schlusslicht der Liga im Kellerduell den Vorletzten, den Weidener TV. Die Partie ist für die Borussen, aber auch für die Gäste, richtungweisend.

"Wir müssen punkten", sagt Elis unmissverständlich. Da zählt es auch nicht, dass die Trainingsmöglichkeiten über die Feiertage aufgrund fehlender Hallenkapazitäten stark eingeschränkt waren. "Wir hatten nur eine Einheit zum Ausschwitzen", berichtet der Coach. Von daher war ihm auch das Kreispokalspiel in Beckrath, das die Borussen 35:21 gewannen, sehr willkommen, damit seine Spieler langsam wieder Fahrt aufnehmen. "In dieser Woche haben wir drei Trainingseinheiten, um uns richtig auf den Gegner einzustellen. Wir werden viel laufen", erklärt Elis. Der Weidener TV verfüge über eine gute 6:0-Abwehr, auf die dessen neuer Trainer Drago Matijevic viel Wert lege. Außerdem habe der Gegner, so Elis, gute Schützen aus dem Rückraum in seinen Reihen.

Borussia holte in den ersten elf Partien der Saison lediglich einen Sieg. Der Weidener TV ist mit insgesamt fünf Punkten ein wenig besser gestellt. Der Rückstand von drei Punkten auf die Weidener zeigt aber auch, dass ein Sieg für die Borussen im direkten Vergleich überlebenswichtig ist.

Quelle: RP