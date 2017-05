Lokalsport: BW Meer steigt nach 0:6 gegen Süchteln ab

Der ASV Süchteln übernimmt wieder die Tabellenspitze, nachdem Giesenkirchen in Wachtendonk nicht über ein 1:1 hinaus kommt. Von Kurt Theuerzeit

Wachtendonk bleibt für die Spitzenmannschaften ein Stolperstein. Vorigen Sonntag unterlag Süchteln diesem Gegner 1:2 und gab die Tabellenführung an Giesenkirchen ab. Immerhin holte Giesenkirchen in Wachtendonk nun ein 1:1, rutschte aber wieder auf dem zweiten Platz ab. Zur gleichen Zeit stürzte Süchteln Blau-Weiß Meer mit einem deutlichen 6:0-Sieg aus der Liga. Mit dem 5:0-Erfolg der FC-Reserve beim OSV Meerbusch dürfte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Moreira gerettet haben. Auf dieses Erfolgserlebnis muss der SV Lürrip nach dem 1:1 beim SC Waldniel noch ein wenig warten.

TSV Wachtendonk - DJK/VfL Giesenkirchen 1:1 (1:0). Auf seine Stammtorhüter musste Giesenkirchen verzichten. Doch Tim Brommer, der zwischen den Pfosten stand, machte seine Sache sehr gut. Allerdings war er machtlos, als die Gastgeber kurz vor der Pause einen Konter zur 1:0-Führung nutzten. Dabei hatten die Gäste bis dahin einige klare Chancen nicht genutzt und mit einer sehr guten Abwehrleistung kaum Chancen der Hausherren zugelassen. Immerhin kamen die Gäste nach dem Wechsel schnell zum 1:1. Danny Scordina schloss eine tolle Kombination mit dem Ausgleichstor ab. es hätte aber durchaus zum Sieg reichen können. Marcel Brinschwitz bot sich die Möglichkeit zum Siegtor durch einen Elfmeter. Doch er scheiterte an Wachtendonks Torwart. "Schade, aber es sind ja noch einige Spieltage und wir haben nur einen Punkt Rückstand auf Süchteln. Zudem ist für uns auch Platz zwei ein tolles Saisonergebnis", sagte Giesenkirchens Trainer Daniel Saleh.

OSV Meerbusch - 1.FC Mönchengladbach II 0:5 (0:1 ). "Ich denke, dass wir nun mit zehn Punkten Vorsprung den Klassenerhalt in der Tasche haben", sagte FC-Trainer Manuel Moreira. Er musste allerdings fast eine Stunde warten, bis seine Mannschaft ihre Überlegenheit auch deutlich in Tore umsetzte. Dreimal war Marc Müller erfolgreich. Dazu trafen dann auch Philip Brandner und erstmals Banguora Karambuo, der zuvor lange verletzt gewesen war. "Es ist schon toll, wie sich die Mannschaft inzwischen gefunden hat", sagte Moreira.

SC Waldniel - SV Lürrip 1:1 (1:1). Es bleibt dabei, dass Lürrip eine Führung nicht über die Zeit bringen kann. In Waldniel brachte Michael Harrison die Gäste bereits in der 17. Minute in Führung. Die hielt aber nicht länger als 20 Minuten. Da traf Waldniels Dominik Vaahsen zum 1:1. Immerhin stimmte nach der Pause die Abwehrleistung der Gäste, die wenigstens einen Punkt mitnehmen durften.

Blau-Weiß Meer - ASV Süchteln 0:6 (0:3). 20 Minuten stemmte sich Meer mit großem Engagement gegen das Spitzenteam aus Süchteln. Doch dann eröffnete Nando di Buduo einen Torreigen mit dem 1:0. Innerhalb einer Viertelstunde hatte der ASV dann zwei weitere Treffer zum 3:0-Halbzeitstand erzielt. "Ich glaube, die hätten durchaus mehr aus ihren Chancen machen können. dennoch haben meine Spieler alles versucht, um sich achtbar aus der Affäre zu ziehen", sagte Meers Trainer Neki Loga. Nach dem Wechsel machte der ASV durch drei weitere Tore den 6:0-Sieg perfekt.

Quelle: RP