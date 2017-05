Lokalsport: Da wurde es in Giesenkirchen plötzlich dunkel

In der Bezirksliga-Partie gegen Brüggen fällt das Flutlicht aus. Absteiger Meer tritt gar nicht mehr in Aldekerk an.

Da ging in Giesenkirchen tatsächlich das Licht aus. Nachdem in derVorwoche der erste Flutlichtmast seine Arbeit eingestellt hatte, zog sich gestern auch der zweit zurück. So musste die Partie abgebrochen werden. Blau-Weiss Meer fuhr erst gar nicht nach Aldekerk, weil zu viele Akteure verletzt oder beruflich verhindert waren. So überstanden nur zwei Gladbacher Teams gestern die 90 Minuten. Dabei verlor die FC-Reserve in Willich 0:3. Lürrip trotzte Tönisberg ein beachtliches 1:1 ab.

DJK/VfL Giesenkirchen - TuRa Brüggen abgebrochen. Nur 18 Minuten fehlten Giesenkirchen zu einem wichtigen Sieg. Danny Scardina hatte die Gastgeber vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht, sie hatten die Partie sicher im Griff, als in der 72. Minute der zweite Flutlichtmast ausfiel. Der Unparteiische brach das Spiel ab. "Das habe ich zum ersten Mal in meiner Laufbahn erlebt. Unwahrscheinlich!", sagte Giesenkirchens Torwart Peter Dreßen. Staffelleiter Thomas Klingen muss entscheiden, wie nun verfahren werden soll. Die Restspielzeit könnte wie in anderen Fällen nachgeholt werden, da den Verein kein direktes Verschulden trifft.

VfL Tönisberg - SV Lürrip 1:1 (1:0). Lürrips Trainer Markus Lehnen hatte seine Defensive erheblich verstärkt und vor allem endlich Konzentration und Einsatz gefordert. Das beherzigten seine Spieler gegen die starken Tönisberger von Beginn an. Allerdings konnten sie das 1:0 durch Torjäger Kevin Zülsdorf nicht verhindern. Lürrip bemühte sich danach aber, immer wieder offensiv aktiv zu werden. Belohnt wurden die Gäste erst sehr spät. Yannick Müller traf zum 1:1. "Den Punkt haben wir uns redlich verdient und er hilft uns auch zur Sicherung der Klasse", sagte Lehnen.

VfL Willich - 1. FC Mönchengladbach 2 3:0 (2:0). Nicht immer kann der FC-Reserve die Aufholjagd gelingen. Bis zur Pause führten die Gastgeber 2:0. Der FC machte dann Druck, erarbeitete sich Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht ins Willicher Tor. In der Schlussminute, als der FC weit aufgerückt war, bescherte ein Konter Willich das 3:0.

FC Aldekerk - Blau-Weiß Meer nicht angetreten. "Ich bedauere das sehr, aber es war einfach nicht möglich, eine Mannschaft nach Aldekerk zu schicken", sagte Meers Fußballobmann Rolf Fränzen. Drei Spieler des sowieso kleinen Kaders hatten sich am Sonntag verletzt. Dazu meldeten sich gestern weitere Akteure wegen beruflicher Verpflichtungen ab. "Da war einfach nichts mehr zu machen. Am Sonntag dürfte es bei uns personell wieder besser aussehen", glaubt Fränzen.

