Lokalsport: Das schwierige Wechselspiel des FC

Beim 1. FC Mönchengladbach sind die Übergänge zwischen erster Mannschaft und Reserve fließend. Dieses für die Trainer nicht einfache Wechselspiel hat funktioniert, fördert aber nicht die Stabilität eines Teams. Von Kurt Theuerzeit

Einen enormen Personalschwund musste der 1. FC Mönchengladbach nach dem Abstieg aus der Oberliga verkraften. Gerade zehn Kicker aus dem Reserve- und Oberligateam blieben, um für diese Saison sowohl eine Bezirks- wie eine Landesligamannschaft zusammenzustellen. Befördert wurden zunächst einmal das A-Jugend-Trainergespann Marcel Winkens/Christoph Coersten. Für die Reserve bekam unerwartet Manuel Moreira den Zuschlag. Woher sollte das Personal kommen? Wie sollten zwei leistungsstarke Teams zusammengestellt werden?

"In dieser Phase haben wir viel gearbeitet. Wir haben uns abgesprochen, Verabredungen getroffen und dann versucht, aufgrund unserer Eindrücke während der Vorbereitungsphase leistungsstarke Mannschaften zusammenzustellen", beschreibt Marcel Winkens die schwierige Ausgangslage. Vor allem der Landesligakader wurde mit FC-Talenten und Nachwuchskräften aus der Umgebung bestückt.

In der Reserve sollten die jungen Kicker Spielpraxis bekommen, wenn es für die Landesliga nicht reichte. Dieses für die Trainer nicht einfache Wechselspiel hat funktioniert, fördert aber nicht die Stabilität eines Teams. Der eine oder andere hat sich über die Reserve in den Landesligakader gespielt. Von den jungen Leuten profitierte auch die Reserve, obwohl es am Ende dieses Jahres nur zu einem Relegationsplatz in der Bezirksliga reicht.

Den Relegationsplatz konnte der FC in der Landesliga so eben vermeiden. "Das war psychologisch schon wichtig für die Weiterarbeit ", sagt Marcel Winkens. Er hat sich vielleicht auch vorgestellt, dass es für die spielstarken jungen Leute in der Landesliga leichter wäre, schnell Tritt zu fassen. "Die Jungs brauchen schon Zeit, um sich im Seniorenbereich zurechtzufinden. Wir hatten gehofft, in der Hinrunde ein paar Punkte mehr zu holen. Aber es fehlt noch die Konstanz über 90 Minuten und über die gesamte Hinrunde. Das ist jedoch allmählich besser geworden. Ich sehe uns auf einem guten Weg", sagt Winkens.

Es sieht so aus, als müsste der Trainer der Westender nur einen Spieler in der Winterpause ziehen lassen. Kevin Wolfs will wieder zum TuS Wickrath zurück. Der Landesliga-Kader soll aber auf 18 bis 20 Spieler reduziert werden, was jedoch erst nach der Vorbereitungsphase geschehen soll.

Wahrscheinlich wird Sven van Beuningen im Winter vom ASV Mettmann noch zum Kader stoßen. Der 26-Jährige soll als Mittelstürmer vor allem für mehr Tore sorgen. "Wir haben alle bisher sehr viel in diese Saison investiert und wollen uns im nächsten Jahr auch dafür belohnen. Beide Mannschaften werden alles daran setzen, in ihren Klassen zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass das auch gelingen wird", sagt Trainer Winkens.

