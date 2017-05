später lesen Lokalsport Duathlon-DM: Sven Wies wird Vizemeister 2017-05-03T23:21+0200 2017-05-04T00:00+0200

Bei den Deutschen Duathlon-Meisterschaften in Alsdorf hat der 30-jährige Sven Wies vom Tri Team Maxmo LG Mönchengladbach die Vizemeisterschaft in seiner Altersklasse geschafft. Nach zehn Kilometern Laufen, 40 Kilometern Radfahren und anschließend noch einmal fünf Kilometern Laufen nahm er mit 1:55:40 Stunden am Ende Platz neun im Gesamtklassement ein. "Es war ein sehr hartes Rennen. Der Wind verlangte einem auf der Radstrecke alles ab", sagte Wies, der sich in der offenen Wertung den dritten Platz in der parallel laufenden NRW-Wertung holte. Seine Teamkollegen Sven Imhoff (Muskelprobleme) und Torsten Jungbluth (Plattfuß im Vorderrad) mussten das Rennen frühzeitig aufgeben.