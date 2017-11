Lokalsport: Ein wichtiger Sieg, noch ist der Weg weit für die U19

Mit dem ersten Saisonsieg in der A-Junioren-Bundesliga ist von der U19 der Borussen eine schwere Last gefallen.

"Der Sieg gegen Klosterhardt war super wichtig", sagte Borussias Trainer Thomas Flath (). Die Gladbacher haben zunächst den letzten Platz verlassen. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte, es wird dennoch ein weiter Weg sein. Bis zum Ende der Hinrunde stehen noch einige schwere Spiele an. Sonntag (11 Uhr) geht es zu Schalke 04, ehe eine Woche später Bayer Leverkusen im Borussia-Park zu Gast sein wird.

Keine Abstiegssorgen hat U17-Trainer Hagen Schmidt. Sein Team liegt in der B-Junioren-Bundesliga auf Rang drei. Beim 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf gab es dennoch Kritik vom Trainer. "Bei Ballbesitz hatten wir eine viel zu hohe Fehlerquote, und im Spiel gegen den Ball haben wir dem Gegner zu viel Platz gelassen", sagte Schmidt. Den Spitzenplatz will Borussias Nachwuchs verteidigen. Am Samstag (11 Uhr) geht es zur SG Unterrath. Die Düsseldorfer sind als Aufsteiger mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Zuletzt lief es aber nicht mehr so gut.

(api)