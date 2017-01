Lokalsport: GHTC benötigt keine Frustbewältigung

Den Rückrundenstart in der Zweiten Hallen-Bundesliga hat der Gladbacher HTC seit vorigen Sonntag bereits hinter sich. Doch im Grunde begann der zweite Saisonteil für den Tabellendritten erst gestern - beim ersten gemeinsamen Training nach den beiden Niederlagen gegen die Topteams Schwarz-Weiß Neuss und Blau-Weiß Köln, mit denen die Chancen auf einen Bundesligaaufstieg angesichts von sieben Punkten Rückstand dahin sind. So geht es für die Gladbacher in den verbleibenden vier Partien darum, sich sportlich neue Ziele zu setzen - auch wenn sie sich im Niemandsland der Tabelle befinden. Trainer Philipp Heymanns macht sich aber keine Sorgen, dass es an der nötigen Motivation in den kommenden Wochen mangeln könnte.

"Wir benötigen keine Frustbewältigung, die Jungs verlieren wegen der Niederlagen jetzt auch nicht die Lust aufs Hallenhockey. Und unsere Spiele werden noch Einfluss auf die Tabelle haben, insofern bereiten wir uns ernsthaft vor. Zudem wird uns sicherlich weiterhin das Toreschießen Spaß machen", sagt der GHTC-Coach. Geht es nach der Hinrunde, könnte Gladbach am Wochenende einigen Spaß haben. Denn den Gegnern THC Bergisch Gladbach (heute, 20 Uhr in der GHTC-Halle) und Oberhausener THC (So., 13.30 Uhr) fügte der GHTC jeweils die bislang höchste Saisonniederlage zu.

"Den Teams aus der unteren Tabellenhälfte spielen wir einen Tick zu schnell nach vorne. Und ich bin mir sicher, dass es auch wieder laufen wird, wenn wir in unseren Spielfluss finden", sagt Heymanns. Während Bergisch Gladbach heute klarer Außenseiter in der GHTC-Halle ist und wohl seinen Fokus schon auf das Kellerduell gegen den Düsseldorfer SC am Sonntag richtet, trifft Gladbach übermorgen auf Oberhausen, das ebenfalls zwischen Gut und Böse steht. "Da wird es darauf ankommen, wer beim zweiten Spiel des Doppelwochenendes den größeren Willen aufbringt, die Partie für sich zu entscheiden", sagt Heymanns, der bis auf Kay von der Forst (Handverletzung) auf den Kader des vorigen Sonntags setzen kann.

Für die GHTC-Damen sowie für die Herren des Rheydter SV beginnt in den Regionalligen die Rückrunde tatsächlich erst am Sonntag. Beide Teams müssen jeweils gegen den Spitzenreiter antreten, die Ausgangslage ist aber höchst unterschiedlich. Für die Gladbacher Damen, die im gesicherten Mittelfeld stehen, geht es vor allem darum, sich trotz der klaren Außenseiterrolle beim Club Raffelberg (14 Uhr) wieder gut einzuspielen. Zudem soll es nicht noch mal eine Klatsche wie in der Hinrunde geben (3:14).

"Wir wissen, was uns erwartet. Aber wenn der Einsatz stimmt, bin ich zuversichtlich, dass wir auch ein besseres Ergebnis erzielen können", sagt Krauß, dem im Vergleich zum Hinspiel Torfrau Yvonne Rütten und Verteidigerin Judith Helmgens wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte zur Verfügung stehen. Dafür sind Marie Schmid (krank) und Nina Starck (Bänderriss) noch nicht wieder fit.

Die RSV-Herren haben dagegen eine katastrophale Hinrunde hinter sich. Jedes Spiel ging zweistellig verloren, stets musste Trainer Belal Enaba mit einem personell geschwächten Team antreten. "Wir hatten in der Pause aber eine sehr gute Mannschaftssitzung. Bis auf Moritz Hahn werden in der Rückrunde alle Spieler zur Verfügung stehen", sagt Enaba. Dass es gleich gegen den Tabellenführer Düsseldorfer HC II geht (17 Uhr, Halle Mülfort), müsse kein Nachteil sein. "Wir wissen, dass es in der Tabelle schlecht aussieht, aber wir wollen alles versuchen. Und auch gegen den Spitzenreiter kann man sich zeigen und Zeichen setzen."

