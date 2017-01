Lokalsport: GHTC: Letztes Saisonziel - ein Topteam schlagen

Das eine Ziel - der Aufstieg in die Erste Bundesliga - hat der Gladbacher HTC frühzeitig aufgeben müssen, das andere Ziel - 100 Saisontore - bereits am vergangenen Sonntag erreicht. Doch der Hallen-Zweitligist hat auf seiner Strichliste noch einen offenen Punkt, den er zum Saisonabschluss abarbeiten will. "Wir haben die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte überwiegend dominiert und deutlich besiegt. Jetzt wollen wir es uns selbst beweisen, dass wir in der Lage sind, auch ein Topteam zu bezwingen", sagt GHTC-Trainer Philipp Heymanns. Am Sonntag gibt es die letzte Gelegenheit dazu, wenn der Tabellenzweite Blau-Weiß Köln um 12 Uhr zu Gast ist.

Dementsprechend wird es den Gladbachern an Motivation nicht mangeln - zumal die Hinspielniederlage äußerst unnötig war. Für Heymanns war das 3:4 in Köln allerdings nicht nur eine Folge der ausnahmsweise mangelhaften Chancenverwertung seiner Mannschaft. "Wir haben damals in der zweiten Halbzeit zu viele Zeitstrafen kassiert, worunter der Spielfluss gelitten hat. Ich hoffe, dass wir kühlen Kopf bewahren und das Spiel nun ruhiger gestalten können", sagt er.

Taktisch könnte diesmal indes eine andere Aufgabe auf den GHTC warten. Denn während Blau-Weiß im Hinspiel noch in seinem bewährten Defensivsystem agierte, braucht es nun wahrscheinlich einen hohen Sieg, will es den punktgleichen Spitzenreiter Schwarz-Weiß Neuss noch überholen. "Wir werden auf alles vorbereitet sein, auch auf die Option, dass Köln direkt mit einem sechsten Feldspieler statt des Torwarts beginnt", sagt Heymanns, der im Vergleich zum vergangenen Wochenende wieder auf Tobias Braun zurückgreifen kann. Zudem sollte Paul Tenckhoff, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte, wieder einsatzbereit sein.

Im Anschluss um 15 Uhr empfangen die GHTC-Damen in der Regionalliga den HC Essen. Bei acht Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrang geht es in den restlichen drei Saisonspielen darum, möglichst noch ein, zwei Tabellenplätze zu klettern. In der Hinrunde holte Gladbach aus denselben Partien sieben Punkte. "Gegen Essen, das in der Rückserie stärker geworden ist, wird es aber eine enge Kiste. Wir müssen bei Ballverlust gut zurückarbeiten. Darauf wird es ankommen, wenn wir erfolgreich sein wollen", sagt Damen-Coach Achim Krauß, dem Laura Cholewa nicht zur Verfügung stehen wird. Den Heimspieltag beim GHTC komplettieren die Zweitvertretungen, die noch um den Verbandsliga-Verbleib kämpfen. Die Herren empfangen um 10 Uhr den Düsseldorfer SC II, die Damen haben um 17 Uhr den THC Bergisch Gladbach zu Gast.

Auch die Herren des Rheydter SV haben in der 2. Regionalliga Heimrecht und spielen um 17 Uhr in der Halle Mülfort gegen den RTHC Leverkusen. Gelingt dem noch punktlosen Tabellenschlusslicht kein Sieg, könnte der Abstieg am Sonntagabend bereits besiegelt sein.

