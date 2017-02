Lokalsport: Glänzende Gladbacher

Bei den Hallen-NRW-Meisterschaften in Leverkusen siegt Paula Schneiders über 800 Meter und Fabian Strehlau liegt im Speerwurf vorn. Beide Athleten schaffen ihre Erfolge persönliche Bestleistungen. Von Paul Offermanns

Paula Schneiders von der Turnerschaft Neuwerk (LAZ) hat bei den ersten Hallen-NRW-Meisterschaften in Leverkusen über 800 Meter in der Jugend U18 in neuer Bestzeit von 2:18,53 Minuten den Titel geholt. Auch ihr Vereinskamerad Fabian Strehlau im Speerwurf der U20 war mit seiner neuen Bestweite von 66,84 Metern erfolgreich.

Schneiders (15) war mit der viertbesten Zeit der fünf angetretenen Läuferinnen gemeldet, mit deutlichem Abstand zu den Besten. Im Rennen hielt sie sich an Position drei auf - mit direktem Kontakt zur Spitze. Die zweite Runde lief etwas ruhiger, alles lag immer noch dicht zusammen. In der dritten Runde übernahm Schneiders bei 500 Metern mutig die Führung und erhöhte das Tempo. Das Feld folgte ihrer Geschwindigkeit auf den letzten 200 Metern nicht mehr. Mit einer starken Schlussrunde sicherte sie sich in neuer Bestzeit von 2:18,53 Minuten den NRW-Titel. "Bisher bin ich noch nie unter 2:20 Minuten gelaufen und das jetzt auch noch in der Halle", sagte sie.

Strehlau testete bei der Winterwurfmeisterschaft seine derzeitige Form und stellte fest, wie gut die Würfe mit dem neuen Wettkampfspeer schon gehen. Er muss jetzt mit dem 800 Gramm schweren Männerspeer statt mit 700 Gramm Jugend werfen. Gleich im ersten Versuch warf er die Siegerweite von 66,84 Metern. Ihm schmerzte der Ellbogen und er verzichtete auf den zweiten Versuch. Er konnte nicht mehr richtig abwerfen und brach den Wettkampf nach dem dritten Durchgang ab. Seine Weite aus dem ersten Versuch reichte ihm zum Gewinn des NRW-Titels. Das war allerdings nur ein kleiner Trost. In Leverkusen erhielt Strehlau für seinen lädierten Ellbogen eine erste physiotherapeutische Behandlung. Er muss nun abklären, ob er sich eine ernste Verletzung zugezogen hat.

Eine starke Leistung zeigte der M30-Senior Hermann-Josef Stefes (LGM/MLG): Er ging bei den Männern im Alleingang über 5000 Meter in tollen 24:34,24 Minuten zum Titel. Die Pflichtleistung liegt hierbei nämlich bei 33:30.

Bei den offenen Kreis-Crosslauf-Meisterschaften von Niederrhein-West in Süchteln auf den Höhen gingen neun Titel an die Mönchengladbacher LG. Das LAZ holte einmal Gold. Die Hauptrennen über 4500 bzw. 7500 Meter waren ganz in Gladbacher Hand. Einen starken Eindruck hinterließ M30-Senior Lucas Vehling (MLG) auf der kurzen Strecke, als er der Konkurrenz davon lief. Hinter ihm entschied Jan Olé Schneiders (LAZ) die Jugendwertung U18 für sich. Auf der Langstrecke machte Kai Weyers (MLG) das Rennen vor seinen Klubkameraden Sebastian Risko und Sebastian Gisbertz auf den Plätzen zwei und drei. Risko war Weyers lange an den Fersen. "Du weiß doch, ich kann keinen Cross laufen", sagte er zu Trainerin Käthe Link. Die drei stellten die mit Abstand beste Mannschaft. M65-Meister Johann Höfker führte die Mannschaft mit Adam Paffrath (2. M65) und Dirk Richerdt (2. M60) zum Titel bei den Männern M60/65. Bei den 40-Jährigen waren Frauke und Christian Sonntag die Kreisschnellsten.

Quelle: RP