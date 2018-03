später lesen Lokalsport Houben holt Bronze und ist so schnell wie nie als Seniorin FOTO: Off (Archiv) FOTO: Off (Archiv) 2018-03-06T18:08+0100 2018-03-07T00:00+0100

Christiane Houben vom LAZ/M. Gladbacher TV 1848 überraschte bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt mit einer nicht erwarteten Medaille über 400 Meter. Die Wahl-Gladbacherin fand dabei nicht so gut ins Rennen. Die erste Runde ging sie etwas zu verhalten an. Das Tempo hielt sie problemlos auch in der zweiten Runde und drückte auf den letzten 80 Metern noch einmal mächtig aufs Tempo. In 70,54 Sekunden kam sie als Zweite ihres Laufes über die Ziellinie. Danach war dann die Überraschung für sie perfekt: In der Endabrechnung der beiden Zeitläufe belegte sie Rang drei und freute sich über die Bronzemedaille.