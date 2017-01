Lokalsport: Jugend-Teams des 1. FC geben sich keine Blöße

Bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften gibt es nach den Siegen der A- und D-Jugend die Titel sieben und acht.

Wenn bereits alle Jungen-Mannschaften aus dem Verein den Titel des Hallen-Stadtmeisters bei den Junioren geholt haben, ist schon ein gewisser Druck da, nicht als einziges Team ohne Titel ins Vereinsheim zu kommen. Nach drei Erfolgen hielt die A-Jugend des 1. FC diesem Druck aber stand, und sicherte sich durch einen 5:2-Finalsieg gegen Odenkirchen 05/07 auch den Titel der ältesten Klasse bei den Jungs.

Das Endspiel war allerdings, anders als die meisten Spiele zuvor, ein hartes Stück Arbeit. Denn im über zwei Mal zehn Minuten ausgetragenen Finale stand es nach Toren von Farzad Saeedi und Tobias Kamper nach vier Minuten plötzlich 2:0 für den Außenseiter. Der Anschluss gelang Thorben Hasler zwar noch in der Minute des 0:2, doch dann dauerte es quälend lange, bis zur 16. Minute, ehe der FC durch Ferhan Tam ausglich. Davor hatten sich entweder fast slapstickartige Szenen vor dem Tor abgespielt oder Odenkirchens Torhüter Arda Akkas brillant gehalten. Ein Doppelschlag von Durukan Celik entschied dann das Spiel und sorgte im Anschluss noch für einige Schmunzler, als er zur Bande stürmte und mit Mitspieler Seyyid Velka ein Selfie mit dem Handy machte. Robin Wolf traf noch zum Endstand. Der FC trat zwar mit seiner U 19 an, doch diese umfasst mehr Spieler des jüngeren als des älteren Jahrgangs.

Knapp waren beide Halbfinals. Der FC siegte durch ein Tor von Lukas Stiels 1:0 gegen Giesenkirchen. Ebenso tat es Odenkirchen, dem ein Tor von Fabian Wingerath gegen Fortuna reichte. Das Neunmeterschießen um Platz drei entschieden die Giesenkirchener dann mit 4:3 für sich.

Auch die D-Jugend des 1. FC gab sich keine Blöße und holte den achten Stadtmeistertitel für den Klub bei der diesjährigen Auflage. Sowohl bei den Junioren als auch bei den Juniorinnen sammelte der 1. FC alle Trophäen ein, die es zu gewinnen gab. Im Finale der D-Junioren bekam es der Klub mit Neuwerk zu tun, das zuvor in einem packenden Halbfinalspiel gegen Rot-Weiß Hockstein das Finalticket gezogen hatte. Das Endspiel gestaltete sich aber als ziemlich einseitige Sache für den Favoriten. Bereits nach zehn Sekunden konnte Vossouff Dubo das 1:0 für den 1. FC erzielen. Es entwickelte sich ein recht unspektakuläres und einseitiges Finale. Zur Halbzeit lag der 1. FC bereits mit 4:0 vorne.

In der zweiten Hälfte wurde es dann noch bitterer für die Neuwerker, die noch weitere vier Tore schlucken mussten, ehe sie den Anschlusstreffer zum 1:8 durch Bremar Kalaf erzielen konnten. Durch einen Dreierpack von Elisan Amani stellte der 1. FC aber den 10:1-Endstand her und krönte sich damit zum Stadtmeister.

Spannender als das Finale waren dagegen die Halbfinalpartien. Der 1. FC tat sich gegen Odenkirchen 05/07 sehr schwer, konnte das Spiel aber durch ein frühes 1:0 knapp gewinnen. Bis in die Verlängerung ging das Spiel zwischen Rot-Weiß Hockstein und Neuwerk, die sich nach der regulären Spielzeit 1:1 getrennt hatten. In Überzahl schaffte Neuwerk in der Extra-Zeit den 2:1-Siegtreffer und sicherte sich in einer spannenden und ausgeglichenen Partie den Finaleinzug. Im Neunmeterschießen um Platz drei konnte schließlich Odenkirchen mit 4:2 gewinnen.

