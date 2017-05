Lokalsport: LAZ-Duo qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften

Paula Schneiders und Nick Kämpgen von der Turnerschaft Neuwerk (LAZ) zeigten bei den nordrhein-westfälischen Meisterschaften in Neuss über 3000 Meter bei der U 18-Jugend starke Rennen. Schneiders holte ganz souverän den Titel, Kämpgen schaffte äußerst knapp die Vizemeisterschaft. Beide qualifizierten sich für die Deutschen U 18-Meisterschaften Anfang August in Ulm.

Auf der Zielgeraden mit der Uhr im Blick hielt Schneiders ihr Tempo über 3000 Meter bis zum Schluss hoch und lief in tollen 9:58,26 Minuten über die Ziellinie. Da konnte Anneke Vortmeier (Duisburg) mit 10:3,71 am Ende nicht mehr mithalten. Schneiders unterbot dabei ihre bisherige Bestzeit sehr deutlich und blieb als einzige Teilnehmerin des Rennens unter der Zehn-Minuten-Marke. "Im Vergleich zum letzten Sommer habe ich mich um rund 23 Sekunden steigern können", sagte die 16-Jährige, vergangenes Jahr noch Deutsche Meisterin bei den U 16-Schülerinnen auf dieser Distanz. Mit ihrer neuen Rekordzeit lief sie in die Spitze der Nachwuchsläuferinnen im Bereich des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Ihr Vereinskollege Kämpgen erkämpfte Platz zwei in 9:08,16 Minuten und konnte seine persönliche Bestzeit ebenfalls erheblich verbessern. Mit einer letzten schnellen Runde von 65 Sekunden sicherte er sich vor Oskar Enseling (Münster, 9:08,71) die Vizemeisterschaft. Die letzten 1000 Meter lief er dabei in 2:55,2. Johann Höfker (Mönchengladbacher LG) lief bei den über 65-Jährigen über 10000 Meter in 44:47,08 die Bronzemedaille heraus.

