Lokalsport: LAZ hat gleich drei heiße Eisen im Feuer

Bei den Deutschen U 20-Hallenmeisterschaften ist ein Gladbacher Trio am Start. Die LG hofft auf einen Teilnehmerrekord beim Karnevalslauf. Von Paul Offermanns

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen in Leipzig schaffte der früher für das LAZ Mönchengladbach startende Benjamin Weßling im Trikot von TSV Bayer Leverkusen im Dreisprung der Männer den fünften Platz mit 15,14 Metern. Das war seine einzige Weite, bei der er über 15 Metern blieb.

Drei heiße Eisen hat das LAZ bei den Deutschen U 20-Jugend-Hallenmeisterschaften mit Winterwurfmeisterschaften am kommenden Wochenende in Sindelfingen im Rennen. Zum engsten Favoritenkreis gehört der NRW-Meister Fabian Strehlau bei den 800-Gramm-Speerwerfern. Die Deutsche DLV-Bestenliste der Jugend U 20 von Woche zu Woche weist den 17-Jährigen mit 66,64 Metern als derzeitige Deutsche Nummer eins als Favorit auf den Titel aus. Eine Endlaufchance wird der 16-jährigen Paula Schneiders über 1500 Meter eingeräumt mit einer Hallenbestzeit von 4:41,26 Minuten (derzeit Zwölfte der Deutschen Hallenbestenliste U 20). Wenn die Landesverbandsmeisterin den Vorlauf als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in einem Rennen nach Maß schafft (also das Tempo ganz nach ihren Vorstellungen ist), hat sie die reelle Möglichkeit auf das Finale. Ebenso hat ihre Vereinskollegin Jolina Schmitz (17. deutsche U 20-Jugend-Bestenliste, 57,64) gute Aussichten, ins 400-Meter-Finale einzuziehen, ob es der A- bzw. B-Endlauf wird, hängt von ihrer Taktik und Stärke ab.

Die LG Mönchengladbach lässt beim 36. Karnevalslauf am Nelkensamstag, 25. Februar, ab Schul-Zentrum Vossenbäumchen die Jecken laufen. Die LGM will einen neuen Teilnehmerrekord. "Wir rechnen mit rund 600 Teilnehmern. Das ist für uns natürlich auch eine gewisse logistische Herausforderung", sagt LGM-Vorsitzender Richard Mayer, der bisher die Moderation des Laufes immer selbst in die Hand genommen hat. Den Fünf-Kilometer-Jedermannlauf (12:15 Uhr) und das Zehn-Kilometer-Rennen (13 Uhr) nehmen die Sportler gut an. Schnelle Zeiten sind auf dem flachen Rundkurs mit wenigen Kurven möglich. Für die Jüngsten gibt es um 11.30 Uhr den 500-Meter-Lauf (bis U 8) und um 11.45 Uhr das Zwei-Kilometer-Rennen (U 10 bis U 16). Beim Karnevalslauf geht es nicht nur um Bestzeiten, sondern auch um das beste Kostüm: Der Läufer, der für das originellste Outfit sorgt, kann einen Preis gewinnen. Die Ehrungen nimmt das Hardter Kinderprinzenpaar vor.

Der Kreis- und Jugendtag von Niederrhein-West (dazu gehören die Städte Mönchengladbach und Krefeld sowie der Kreis Viersen) tagt am Samstag, 11. März, um 14.30 Uhr im Vereinsheim der DJK-VfL Willich, Schiefbahner Straße 10 a, in Willich. Vorgestellt werden durch den LVN-Beauftragten die aktuellen Planungen zur neuen Struktur des Leichtathletik-Landesverbandes Nordrhein. Er gibt allen Vereinen die Möglichkeit, den aktuellen Sachstand und die aktuellen Planungen der Gebietsreform aus erster Hand zu erfahren und teilzuhaben an der Zukunft der neuen Regionen. Des Weiteren ehrt der Kreis seine erfolgreichen Sportler. Bei den Wahlen geht es um die Position des Vorsitzenden, seines Stellvertreters, Geschäftsführers, Kassenwartes, stellvertretenden Kassenwartes, des Schulsportbeauftragten für Mönchengladbach/Viersen/Krefeld, eines Schlichters sowie um die Wahl der Delegierten für den außerordentlichen Verbandstag.

Quelle: RP