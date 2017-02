später lesen Lokalsport Meister BVB ist für Borussias U 19 "eine Herausforderung" Teilen

Twittern





2017-02-03T18:02+0100 2017-02-04T00:00+0100

In der A-Junioren-Bundesliga geht der Spielbetrieb nach der Winterpause weiter. Für die U 19 der Borussen steht dabei eine große Herausforderung an. Die Gladbacher spielen bei Borussia Dortmund. "Der BVB hat eine absolute Spitzenmannschaft, die in der U 17 nicht umsonst Deutscher Meister wurde", sagt Trainer Thomas Flath. Aktuell steht der BVB auf Rang zwei, hat aber Tuchfühlung zum Spitzenreiter Schalke 04. Weil jetzt die Doppelbelastung mit den Spielen in der Uefa Youth League wegfällt, geht Flath davon aus, dass Dortmund noch Meister wird. Flath ist aber zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft gut verkaufen wird. In der Vorbereitung gelang ein 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. "In diesem Spiel gab es viele positive Aspekte. Diese gilt es nun weiterzuentwickeln", sagt Flath. Der Coach muss in Dortmund weiterhin auf die beiden Langzeitverletzten Aaron Herzog (Syndesmosebandriss und Knöchelbruch) und Marvin Tenbült (Kreuzbandriss) verzichten. Von Andre Piel