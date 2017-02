Lokalsport: Prinz sichert Borussia den zweiten Sieg der Saison

Die Handballer von Borussia Mönchengladbach können doch noch gewinnen. Nach Wochen der Niederlagen freuten sich die Spieler des Regionalligisten über den zweiten Saisonsieg. Zehn Sekunden vor dem Ende machte Thomas Prinz mit dem Treffer zum 33:32 den Erfolg gegen ART Düsseldorf perfekt. "Die Jungs haben sich nach dem Spiel gefreut und gelacht. Das war ein schönes Bild. Das hatten wir schon lange nicht mehr", sagte Trainer Tobias Elis. Nichtsdestotrotz bleiben die Borussen mit deutlichem Rückstand am Tabellenende. "Es war ein ganz kleiner Schritt, aber wichtig für die Psyche", meinte Vorstandsmitglied Bodo Grewe.

In der Anfangsphase schienen sich die Hoffnungen auf einen Befreiungsschlag allerdings in Luft aufzulösen. Die Borussen kamen in der Abwehr mit den Gästen aus Düsseldorf nicht zurecht. "Wir waren zu passiv und zu spät dran", erklärte Elis. Erst als er auf eine mannbezogene, offensive 5:1-Formation und teilweise auf die 3:2:1-Variante umstellte, bekamen die Borussen mehr Zugriff. Nach dem 4:10-Rückstand arbeitete sich die Mannschaft bis zur Pause auf 17:18 heran. "Wir konnten mit dieser Spielweise viel Druck auf die Rückraumspieler erzeugen. Die Düsseldorfer kamen nicht mehr so ins Spiel, und bei uns lief es durch den Körperkontakt und die Aggressivität in der Abwehr auch vorne besser", berichtet der Trainer. Die Borussen glichen in der zweiten Hälfte zum 20:20 aus. Die Gäste gingen noch einmal mit 25:23 in Führung, ehe die Gladbacher in der Schlussphase konstant einen knappen Vorsprung vorlegten, den sie dann auch ins Ziel brachten.

Insgesamt habe die Mannschaft aggressiver und schneller gespielt, so Grewe. Außerdem seien den Akteuren nicht so viele Fehler unterlaufen. "Alle wollten, und das Vertrauen war da. Wir haben gezeigt, dass es auch klappt, wenn wir konsequent spielen und mutig auf das Tor gehen", meinte Elis.

Borussia: Biskup, Savonis - Panitz (9/6), Liesebach (7), Eickmanns (4), Zidorn (4), Berner (3), Prinz (2), Ranftler (2), Bautz (1), Nacken (1), Heitzer, Krumschmidt.

(win)