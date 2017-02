Lokalsport: Rheydter Frauen verpassen Punktgewinn in Neuss

Rheydter Frauen verpassen Punktgewinn in Neuss

Trainer Guido Heyne ist mit dem Angriff unzufrieden.

In der Oberliga tritt der Rheydter TV weiter auf der Stelle und versäumte es bei der 25:27 (12:12)-Niederlage beim Neusser HV, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. "Ich bin mit meiner Mannschaft heute nicht zufrieden", ärgerte sich RTV-Trainer Guido Heyne. "In der Abwehr haben wir zwar eine Verbesserung hinbekommen, dafür haben wir im Angriff nicht das gezeigt, was wir wirklich können."

Dabei sah es über weite Strecken der Partie danach aus, als ob die Gäste etwas Zählbares mit auf den Heimweg nehmen könnten, denn trotz einiger Unwägbarkeiten schaffte es Neuss nicht, sich abzusetzen. Dennoch waren die Schwächen bereits zu diesem Zeitpunkt nicht zu übersehen. Die Gastgeberinnen agierten mit einer offensiven Deckung, eigentlich genau das, was Rheydt hätte in die Karte spielen müssen, ist im Training doch seit geraumer Zeit das 1:1-Verhalten der Schwerpunkt. Gravierend auch, dass Rheydt nach dem Seitenwechsel das Tempospiel komplett einstellte.

"Wir hätten heute gewinnen können, nein müssen", betonte Heyne. "Es geht nicht, dass die Mannschaft die Vorgaben nicht umsetzt, weil sie meint, andere Ideen zu haben. Dadurch hat das Zusammenspiel überhaupt nicht funktioniert. Die Saison ist zwar zum Lernen, aber dabei dürfen wir das Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen verlieren."

Die Torschützinnen des Rheydter TV: Julia Oedinger (7/2), Jennifer Nacken (5), Sophie Huckemann (4), Lina Rehberg (2), Julia Diewald (2), Tamara Bloehse (2), Suzana Ramyj (1), Laura Hülsenbusch (1) und Laura Levermann (1).

(alpa)