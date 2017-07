Lokalsport: Stadtmeisterschaft:Titelverteidiger sind im Halbfinale

Am letzten Tag der Anmeldefrist verflogen bei Udo Paul die Befürchtungen, die Teilnehmerzahl bei den Kreis- und Stadtmeisterschaften der Erwachsenen könnte deutlich unter dem Wert des Vorjahres bleiben.

"Mit 139 Einzel- und 65 Doppel-Meldungen haben wir die Zahlen aus dem Jahr 2016 doch noch deutlich gesteigert", sagt Gladbachs Tennis-Fachwart zu den Titelkämpfen, die noch bis zum 16. Juli beim TC Giesenkirchen ausgetragen werden. Und bislang sei auch alles planmäßig verlaufen, fügt Paul hinzu. Einzig die Tatsache, dass es wie in den Vorjahren wenig Meldungen bei den Damen gab und die Konkurrenz der Damen 30 gar nicht zu Stande kam, trübte ein wenig die Zwischenbilanz.

In der offenen Klasse wird die Titelverteidigerin Nina Diekmannshemke vom Odenkirchener TC erst am Samstag ins Geschehen eingreifen, ein Halbfinale steht bei den Damen allerdings schon fest: In einem reinen OTC-Match treffen Christina Eßer und Julia Deling aufeinander. Bei den Herren ist Titelverteidiger Daniel Schillings (Gladbacher HTC) ebenfalls wieder dabei, er trifft in der Vorschlussrunde auf den Odenkirchener Lukas Wojsyk, zudem spielen kommenden Montag die Giesenkirchener Tobias Leineweber und Tim Ludwig gegeneinander.

(togr)