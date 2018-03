später lesen Lokalsport Turbulente Partie: FF 07 spielt 6:6 in Uerdingen 2018-03-05T17:17+0100 2018-03-06T00:00+0100

Das 6:6 der Gladbacher Futsaler in Uerdingen war dramatisch. FF 07 jagte dem Favoriten einen Drei-Tore-Vorsprung ab und ging in Führung, doch am Ende sorgte eine rekordverdächtige Ballstafette in nur 1,8 Sekunden nach einem Eckball noch für das Remis.