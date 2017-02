Lokalsport: TuS Wickrath verteidigt Spitzenplatz

Der RSV verspielt mit der dritten Niederlage in Folge seine Aufstiegschancen.

Der TuS Wickrath hat bei den TTF Kreuzau den erwarteten Sieg geholt. Durch das 9:4 verteidigte der TuS zudem seine Tabellenführung in der Verbandsliga. "Wir sind gut in die Partie gekommen und haben das dann souverän runtergespielt", sagte TuS-Kapitän Michael Rix. Aus einer sehr geschlossen auftretenden Mannschaft ragten einmal mehr Zhiqiang Cheng und Ben Lee heraus. Beide gewannen jeweils zwei Einzel. Die Auftaktdoppel gingen allesamt in drei Sätzen an Wickrath. Im Einzel blieben nur der grippegeschwächte Rix und Philip Brandner ohne Sieg. Für die restlichen Punkte sorgten Marius Stralek und Christos Korakas.

Mit dem 8:8 gegen die Zweite Mannschaft des Anrather TK kann der TuS Wickrath II derweil gut leben. Das Remis gegen den Tabellenvierten bringt einen weiteren Punkt, um sich von den Abstiegsrängen in der Landesliga abzusetzen. Mann des Abends war Philip Brandner, der alle seine Spiele gewann - unter anderem gemeinsam mit Frank Mund auch das Abschlussdoppel. Dominic Barra, Mund und Michael Jakobs holten jeweils einen Punkt.

Nach der dritten Niederlage in Folge muss sich der Rheydter SV von seinen Aufstiegsambitionen wohl endgültig verabschieden. Gegen die Reservemannschaft des TTC BW Grevenbroich kassierte der Landesligist eine 5:9-Niederlage. Ohne Spitzenspieler Peter Bolewski war für den RSV wenig drin. Ein Doppel, der zweifach erfolgreiche Ernst-Willi Jennessen, Wolfgang Graßkamp und Sascha Schmitter machten die Punkte.

Mit einem souveränen 8:1-Erfolg gegen den Anrather TK verteidigte der TuS Wickrath die Tabellenführung in der Frauen-NRW-Liga. Nur Alexandra Jaspers gab einen Punkt ab.

(api)